В России разрабатывают новое оружие за четыре-семь месяцев, заявил Шойгу

Шойгу: в России разрабатывают новое оружие за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские конструкторы создают новые вооружения для ВС РФ за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет в обычных условиях, этого не было со времен Великой Отечественной войны, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Под задачи войск нашими ведущими конструкторами в течение нескольких месяцев создаются новейшие комплексы и средства поражения. Вооружение, которое разрабатывалось и испытывалось в обычных условиях 5-8 лет, сегодня доводится до постановки на серийное производство в течение 4-7 месяцев. Такого не было со времен Великой Отечественной войны", - сказал он.