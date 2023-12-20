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РИА Новости

В России разрабатывают новое оружие за четыре-семь месяцев, заявил Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: в России разрабатывают новое оружие за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские конструкторы создают новые вооружения для ВС РФ за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет в обычных условиях, этого не было со времен Великой Отечественной войны, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Под задачи войск нашими ведущими конструкторами в течение нескольких месяцев создаются новейшие комплексы и средства поражения. Вооружение, которое разрабатывалось и испытывалось в обычных условиях 5-8 лет, сегодня доводится до постановки на серийное производство в течение 4-7 месяцев. Такого не было со времен Великой Отечественной войны", - сказал он.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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