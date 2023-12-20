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ТАСС

В МО Британии заявили об отсутствии планов поставлять Украине самолеты или вертолеты

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Переданный Великобританией вооруженным силам Украины бывший поисково-спасательный вертолёт Westland Sea King HU.5 (украинская регистрация UR-H034, бывший британский военный номер ZA134, серийный номер WA895) во время промежуточной посадки в аэропорту Антв
Переданный Великобританией вооруженным силам Украины бывший поисково-спасательный вертолёт Westland Sea King HU.5 (украинская регистрация UR-H034, бывший британский военный номер ZA134, серийный номер WA895) во время промежуточной посадки в аэропорту Антверпена (Бельгия), 13.05.2023.
Источник изображения: Walter van Brempt / www.scramble.nl

При этом Лондон поставил Киеву 1,5 тыс. комплектов для разминирования

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Соединенное Королевство не намерено поставлять сейчас Киеву вертолеты или самолеты. Об этом говорится в опубликованном ответе заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Клайва Льюиса от Лейбористской партии.

"Великобритания передала Украине три поисково-спасательных вертолета Sea King. В настоящее время нет планов передавать Украине самолеты с неподвижным крылом или дополнительные вертолеты", - сообщил заместитель главы Минобороны.

Вертолеты Sea King могут применяться как для поисково-спасательных, так и для разведывательных операций. Модель Westland WS-61 Sea King, производившаяся в Великобритании, широко использовалась, в частности, во время Фолклендской войны, Войны в Персидском заливе. В настоящее время эти вертолеты не выпускаются. ВМС Великобритании полностью прекратили эксплуатировать их в 2018 году.

В ответ на другой вопрос того же депутата Хиппи сообщил, что Великобритания поставила Украине 1,5 тыс. комплектов для разминирования. 

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Страны
Великобритания
Украина
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