Путин заявил о прорыве российского ОПК

Путин: российские конструкторские бюро и НИИ совершили прорыв во время СВО

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события, на потребности тех, кто воюет на поле боя, а российские КБ совершили настоящий прорыв, заявил президент России Владимир Путин.

"Особо отмечу коллективы оборонных предприятий, работников смежных отраслей, НИИ и КБ. Они совершили настоящий трудовой прорыв, многие предприятия работают в три смены, они дали свой рабочий, инженерный, научный ответ на вызов всего потенциала Запада, который работает на сдерживание России и поддержку киевского режима, на войну на Украине", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, "российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события, быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя".

"Надеюсь, так и будет дальше", - сказал он.