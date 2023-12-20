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РИА Новости

Путин заявил о прорыве российского ОПК

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин: российские конструкторские бюро и НИИ совершили прорыв во время СВО

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события, на потребности тех, кто воюет на поле боя, а российские КБ совершили настоящий прорыв, заявил президент России Владимир Путин.

"Особо отмечу коллективы оборонных предприятий, работников смежных отраслей, НИИ и КБ. Они совершили настоящий трудовой прорыв, многие предприятия работают в три смены, они дали свой рабочий, инженерный, научный ответ на вызов всего потенциала Запада, который работает на сдерживание России и поддержку киевского режима, на войну на Украине", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, "российские оборонщики быстрее и точнее реагируют на происходящие события, быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя".

"Надеюсь, так и будет дальше", - сказал он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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