Путин призвал оснащать армию техникой на основе ИИ

Путин: армию надо оснащать техникой на основе ИИ и новых физических принципов

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российскую армию необходимо оснащать в том числе техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов, заявил президент России Владимир Путин.

"Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие", - сказал он на коллегии Минобороны.

Путин отметил, что в 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены.

"Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею ввиду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", - сказал он.