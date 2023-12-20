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РИА Новости

Путин призвал оснащать армию техникой на основе ИИ

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FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего
FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Путин: армию надо оснащать техникой на основе ИИ и новых физических принципов

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российскую армию необходимо оснащать в том числе техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов, заявил президент России Владимир Путин.

"Нужно и дальше направлять в войска самое современное оружие", - сказал он на коллегии Минобороны.

Путин отметил, что в 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены.

"Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею ввиду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", - сказал он.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
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