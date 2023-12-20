Войти
ТАСС

Шойгу назвал одной из задач доведение числа контрактников до 745 тыс. человек

626
0
0
Военнослужащие-контрактники
Военнослужащие-контрактники.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

Министр отметил, что в соответствии с поручениями президента "в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Российской армии и повышение ее боевых возможностей"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал среди приоритетных задач доведение числа контрактников с учетом комплектования новых формирований к концу 2024 года до 745 тыс. человек.

"Довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований к концу года до 745 тыс. человек. Обеспечить гарантированное и своевременное строительство объектов военной и социальной инфраструктуры с учетом возрастающих потребностей Вооруженных сил", - сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства.

Министр отметил, что в соответствии с поручениями президента "в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Российской армии и повышение ее боевых возможностей". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
28.03.2022
«Евродрону» подобрали двигатель
17.02.2020
Оздоровление предприятий ОПК – приоритет власти
10.12.2019
Россия усилила ядерную триаду
11.04.2017
Около 20 крымчан в рамках весеннего призыва отправятся служить на материковую Россию
23.12.2016
Минобороны построит 23 топливозаправочные станции до конца 2017 года
30.03.2015
Сергей Шойгу принял участие в заседании Общественного совета при военном ведомстве
10.04.2013
Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 21:24
  • 186
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.12 20:15
  • 57561
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 16:44
  • 3
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества
  • 19.12 15:24
  • 1
Военкор: В Минобороны поручили провести значительное штатное усиление боевого фактора БПЛА и повысить потенциал РЭБ и РЭР
  • 19.12 11:52
  • 2
В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт
  • 19.12 11:46
  • 1
"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров