Шойгу назвал одной из задач доведение числа контрактников до 745 тыс. человек

Министр отметил, что в соответствии с поручениями президента "в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Российской армии и повышение ее боевых возможностей"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал среди приоритетных задач доведение числа контрактников с учетом комплектования новых формирований к концу 2024 года до 745 тыс. человек.

"Довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований к концу года до 745 тыс. человек. Обеспечить гарантированное и своевременное строительство объектов военной и социальной инфраструктуры с учетом возрастающих потребностей Вооруженных сил", - сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства.

Министр отметил, что в соответствии с поручениями президента "в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Российской армии и повышение ее боевых возможностей".