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Военное обозрение

Последний бронекатер «Буча» проекта «Гюрза-М» ВСУ задействован в противовоздушной обороне Киева

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Источник изображения: topwar.ru

В днепровской акватории последний бронекатер «Буча» проекта 58155 «Гюрза-М» морских сил ВСУ задействован в противовоздушной обороне Киева. Это плавсредство считается малым бронированным артиллерийским катером (МБАК).

Об этом сообщает немецкая государственная телерадиокомпания Deutsche Welle (DW), признанная в России иностранным агентом.

В сюжете говорится, что ночью экипаж катера отражает воздушные атаки ВС России, а днем тренируется. Утверждается, что наши военные, дабы усложнить работу украинских радаров, прокладывают курс своих ракет и ударных беспилотников по руслам рек. Именно за ними и охотится украинский катер.

«Буча» вошла в состав ВМС Украины» в конце мая этого года, хотя она была спущена на воду еще в сентябре 2021 года. Окончанию работ над катером помешала российская спецоперация и появление подразделений ВС России в окрестностях украинской столицы. Ходовые испытания отложили, возобновив их в марте этого года.

Источник изображения: topwar.ru

Изначально на вооружении украинского флота было семь катеров проекта «Гюрза-М», не считая «Бучи». Четыре из них действовали в Азовском море – в Мариуполе и Бердянске. Один из них затонул, но потом был поднят, а остальные три сменили «подданство» и вошли в состав ВМФ России. Теперь они базируются в Новороссийске. Еще три катера сначала находились в Одессе и участвовали в военных действиях в составе ВМСУ, но сейчас о них мало что слышно. Предположительно они действуют в составе флотилии на Днепре.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
58150 Гюрза
БПЛА
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