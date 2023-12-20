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ТАСС

Шойгу назвал приоритетной задачей боевую подготовку с учетом угроз расширения НАТО

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БМП-2 и танк Т-72Б3
БМП-2 и танк Т-72Б3 во время основного этапа стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" на полигоне "Донгуз".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Министр также отнес к приоритетным задачам подготовку и проведение стратегического командно-штабного учения "Океан - 2024"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал среди приоритетных задач на 2024 год реализацию комплекса мероприятий боевой подготовки с учетом угроз расширения НАТО на восток.

Ранее он отнес к приоритетным задачам на следующий год продолжение специальной военной операции до полного выполнения задач. "Российским воинским контингентам обеспечить сохранение мира и стабильности в Сирии и Карабахе в изменяющейся обстановке. Реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с учетом угроз дальнейшего расширения НАТО на восток", - сказал он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Также министр отнес к приоритетным задачам подготовку и проведение стратегического командно-штабного учения "Океан - 2024".

На коллегии ведомства президент России Владимир Путин заявил, что активность НАТО резко возросла, к границам России переброшены значительные силы из США. Он также напомнил, как в 1991 году на западе обещали Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток. При этом, по его словам, агрессивный характер блока уже не скрывается за оборонительными формулировками. 

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Россия
Сирия
США
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
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