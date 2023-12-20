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ТАСС

ВМФ РФ за год получил четыре подводные лодки

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"Император Александр III" проекта 955А ("Борей-А")
"Император Александр III" проекта 955А ("Борей-А").
Источник изображения: topwar.ru

Глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что флот также получил восемь надводных кораблей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) РФ за год получил четыре современные многоцелевые подводные лодки, восемь надводных кораблей. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Военно-морской флот получил четыре современные многоцелевые подводные лодки, восемь надводных кораблей. В результате, несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО", - сказал он.

По его словам, фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", успешно выполнил задачи боевой службы в важных районах Мирового океана. За 263 дня им пройдено более 46 тыс. миль.

Все планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены в полном объеме. Их численность доведена до одного миллиона 150 тыс. военнослужащих. Сформированы полностью укомплектованные и оснащенные две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков. С 1 декабря в министерстве приступили к наращиванию числа военнослужащих до 1 млн 320 тыс. человек.

"В связи со вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов. При этом учитываем подписанное между США и Финляндией соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все 4 авиабазы", - сказал Шойгу.

По его словам, соразмерно внешним угрозам численность служащих в вооруженных силах страны будет доведена до 1,5 млн человек. В 2023 году выполнены все запланированные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе 17 международных учений различного уровня. В августе 2023 года в акватории Балтийского моря проведено военно-морское учение "Океанский щит - 2023", в рамках которого ВМФ и ВКС успешно выполнили задачи по защите морских коммуникаций и обороне побережья. 

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