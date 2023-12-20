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Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)

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министр обороны ФРГ (Германии) Борис Писториус
министр обороны ФРГ (Германии) Борис Писториус.
Источник изображения: inosmi.ru

Министр обороны Германии Писториус: плана по принуждению Киева к переговорам нет

Никакого секретного плана по принуждению Украины к переговорам с Россией нет, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Pravda. Он поделился с изданием своим видением ситуации на данном этапе конфликта и высказался о планах Путина.

Андрей Матишак

"Украина должна победить. Нет причин, чтобы этого ясно не понимать", — заявил в эксклюзивном интервью изданию Pravda немецкий министр обороны Борис Писториус. (…)

Pravda: Издание "Бильд" сообщило, что существует секретный план Германии и США, как склонить Украину к переговорам с Россией. Действительно ли такой план есть? Союзники спорят, как подтолкнуть Киев к переговорам?

Борис Писториус: Разумеется, это сообщение не соответствует действительности. У нас нет никакого секретного плана. Не мы решаем, когда Украина будет готова к переговорам. Только Киев может принять такое решение. Мы поставляем оружие, боеприпасы и снаряжение на Украину, чтобы она могла противостоять России. Мы оказываем Киеву помощь в тех областях, которые особенно важны для него, в том числе в сфере противовоздушной обороны. Она каждый день спасает жизни. Мы уже подготовили и обучили около десяти тысяч украинских бойцов и продолжим эту работу. Также мы помогаем Украине расширять возможности ее собственной ПВО. На прошлой неделе мы провели двухдневную конференцию на эту тему в Берлине, на которой присутствовало 70 участников из 22 стран мира. Специалисты обсуждали, какие командные структуры необходимы, какие системы пригодятся и на какой подготовке кадров нам следует сосредоточиться. В 2024 году мы выделим Украине восемь миллиардов евро. Все эти разнообразные меры означают, что мы помощники Киева номер один в Европе, а в мире мы стоим на втором месте. Однако мы все делаем по определенным причинам. Украина сражается с решимостью, достойной восхищения, не только за свою свободу, но и за нашу. Ее смелая борьба показывает, что побеждает сила справедливости, а не право сильнейшего.

— Как вы считаете, Россия сейчас побеждает, раз украинское контрнаступление едва ли можно назвать успешным?

— Нет, я так не думаю. Мы хотим, чтобы Украина отразила бесчеловечную агрессию России и чтобы Москва вывела свои войска. Вообще же велика опасность, что президент Владимир Путин будет воплощать свои империалистические фантазии. Он хочет вернуться в темные, давно ушедшие времена. Было бы ошибкой думать, что он остановится на Украине. Как минимум он ставит себе целью восстановление границ бывшего Советского Союза. Если Россия победит на Украине, успех может воодушевить Владимира Путина, и тогда он нападет на другие независимые государства, в том числе, что не исключено, на страны Прибалтики. Мы должны этому помешать. Европейский Союз и НАТО противостоят этому российскому империализму силой и единством. Мы помогаем друг другу и держимся вместе.

— Поспособствовали союзники Украины, включая Германию, провалу контрнаступления тем, что слишком медлили с поставками вооружений и не отправляли их в достаточном количестве?

— Нет. Мы отдали Украине все, что можно было отдать из запасов бундесвера, и я скажу вам откровенно, что мы буквально дошли до пределов своих возможностей. С тех пор как я вступил в должность (январь 2023 года — прим. авт.), я тесно контактирую с представителями нашей оборонной промышленности, которые работают над тем, чтобы как можно скорее расширить производство боеприпасов и снарядов. Украина тоже выиграет от этого.

— Многие аналитики утверждают, что Запад все еще не решается во всеуслышанье сказать, что Россия должна проиграть, а помощь Киеву на нынешнем уровне лишь позволяет ему обороняться, но не побеждать. Как вы оцениваете это мнение?

— Я часто говорю это и люблю повторять. Украина, как и любое другое суверенное государство, вправе защищать свою территорию. Любой другой вариант — абсурд. Поэтому Украина должна успешно защититься и должна победить. А Россия должна как можно скорее вывести свои войска. Чем скорее, тем лучше. Нет причин, чтобы мы этого не понимали.

— Опасаетесь ли вы, что Дональд Трамп вернется в Белый дом после президентских выборов 2024 года? Как это может повлиять на трансатлантические отношения?

— Трансатлантические структуры формировались десятилетиями и основаны на взаимном доверии. Как бы Трамп ни усердствовал, американское правительство, стоящее за любым президентом, и Республиканская партия очень хорошо понимают, что их связывает с партнерами по Североатлантическому альянсу. С другой стороны, вероятно, каждое следующее правительство США будет все больше и больше ориентироваться на Индо-Тихоокеанский регион. Значит, европейцы должны более ответственно отнестись к безопасности на своем континенте.

— Как Европе лучше всего увеличить свое оборонное производство, и как с выгодой для себя этим могут воспользоваться такие небольшие страны, как Словакия?

— У нас инновационная и разнообразная оборонная промышленность. Однако 30 лет мира привели к тому, что она сократила свои мощности. Но конфликт на Украине и решение Кремля увеличить расходы на оборону примерно на 60% принципиально изменили ситуацию в области безопасности. Для нас это означает, что мы должны расширить наши производственные мощности. Многое мы производим вместе с партнерами, например, сотрудничая при закупках. Так удается сэкономить, и выгоду из этого могут извлечь и небольшие страны. Один из отличнейших примеров — проект "Европейский небесный щит", который Германия запустила в прошлом году. (Цель проекта — создать в Европе как можно более крепкую сеть противовоздушной обороны — прим. авт.) (…)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Россия
Словакия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
20.12.2023 17:04
Спать не могу и есть не могу. Мучает вопрос. Он полезный идиот для демократической партии США или циничный потребитель котлет из "мясных штурмов" укробандерлогов.
0
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