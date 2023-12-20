Шойгу: авиационные стратегические ядерные силы пополнятся четырьмя Ту-160М

Министр обороны добавил, что стратегическая авиация РФ за 2023 год провела 20 патрулирований, два из них - совместно с ВВС Китая

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Поставка четырех стратегических ракетоносцев Ту-160М в авиационные стратегические ядерные силы подходит к концу, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В авиационные стратегические ядерные силы завершается поставка четырех стратегических ракетоносцев Ту-160М", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Он добавил, что стратегическая авиация РФ за 2023 год провела 20 патрулирований, два из них - совместно с ВВС Китая.