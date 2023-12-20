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РИА Новости

Вооруженные силы России подготовили более 1700 расчетов БПЛА

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Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Шойгу: ВС подготовили более 1700 расчетов БПЛА и 1500 операторов FPV-дронов

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В группировках российских войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО. Для обучения применению FPV-дронов, индивидуальных средств РЭБ, новых авиационных средств поражения созданы полигоны и центры. В группировках войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

По его словам, в боевую учебу внедрены новые, "нестандартные" тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя.

"В три раза увеличена пропускная способность окружных и армейских полигонов. Дополнительно оборудовано свыше полутора тысяч учебных мест, круглосуточно эксплуатируется более восьмисот учебных объектов. Практически в кратчайшие сроки была создана новая система подготовки военных специалистов", - сообщил министр.

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