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Известия.ru

Путин заявил о выявленной при СВО необходимости перестроения системы связи в России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Путин: СВО выявила ряд минусов, нужно наращивать число беспилотников и спутников

Специальная военная операция (СВО) на Украине выявила ряд проблем, например, необходимость перестроения системы связи и более эффективного применения современных технологий разведки. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Вместе с тем, и мы об этом не раз говорили, проведение специальной военной операции выявило и проблемы. Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки», — сказал российский лидер.


Кроме того, Путин подчеркнул необходимость улучшения целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также важность наращивания возможностей спутниковой группировки не только в зоне спецоперации, но и на глобальном уровне.

Президент отметил, что России предстоит увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов и беспилотников разных типов. Помимо этого, важно совершенствовать работу противовоздушной обороны (ПВО), добавил Путин.

«Наши известные системы «Панцири», «Буки», С-300, С-400 работают безотказно. Они лучшие в мире, без всякого преувеличения», — указал он.

При этом Путин подчеркнул, что даже маленькие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) наносят ущерб, поэтому «это нельзя ни в коем случае пропускать».

Также в этот день российский лидер заявил, что миф о неуязвимости западной военной техники рухнул. По словам президента, западная техника столкнулась с растущей мощью военных сил России и ее оборонных производств. Он также отметил, что украинская армия несет тяжелые потери и в значительной степени растратила резервы.

Ранее, 17 декабря, военный аналитик Шон Белл в своей статье для британского телеканала Sky News высказал мнение, что выступление Путина на «Итогах года» говорит об успешном для России ходе СВО на Украине. По мнению аналитика, президент России своим выступлением подчеркнул, что киевский режим терпит неудачу, и это ведет к близкой победе Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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