Российские войска владеют инициативой, заявил Путин

Путин: российские войска владеют инициативой, Москва делает, что считает нужным

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская армия на линии боевого соприкосновения владеет инициативой, РФ делает то, что считает нужным, заявил президент России Владимир Путин.

"Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим, там, где нужно, там, где вы, командиры в целом, считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.