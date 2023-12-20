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ТАСС

Шойгу: потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными

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Министр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

По словам министра обороны РФ, также ВСУ потеряли 14 тыс. танков

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, восемь с половиной тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства. 

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