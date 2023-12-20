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Известия.ru

Путин заявил, что Россия не откажется от целей СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Поскольку страны Запада от своих целей не отказываются, то и Россия, в свою очередь, не откажется от целей специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.


«Оценивая текущую ситуацию на земле на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры, командиры в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции», — указал российский лидер.

Он также отметил, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты».

По словам президента РФ, события текущего года подтвердили, что Запад продолжает вести против России гибридную войну и активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени. Кроме того, на Украину направляются военные советники, ей передаются современные системы вооружения.

«Хочу поблагодарить руководство и личный состав Министерства обороны за службу, за добросовестное выполнение поставленных Родиной задач», — заявил глава государства.

До этого, 13 декабря, газета The New York Times сообщила, что западные страны надеются склонить Украину к переговорам с Россией, так как видят только такой способ восстановить мир. Также отмечалось, что поддержка Киева со стороны Запада становится всё меньше.

Ранее, в октябре, российский лидер назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. В частности, он подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.


10 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад допустил много ошибок, которые в итоге привели к тому, что российские власти приняли решение начать спецоперацию. В частности, он упомянул расширение Североатлантического альянса. Тем не менее, по словам Пескова, Россия — слишком сильное государство, которое не будет сдавать позиции под внешним давлением. Так, добавил он, несмотря на все сложности, определенная часть целей СВО уже достигнута.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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