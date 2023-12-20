Путин сообщил о многократном росте поставок бронетанковой техники в войска РФ

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря сообщил, что в 2023 году поставки бронетанковой техники в войска возросли в три раза, бронемашин ― в четыре раза.

Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, глава государства также заявил, что в целом в результате напряженной работы Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) закупки для особо востребованной техники для СВО выросли в семь раз.

«В этом году благодаря работе ОПК объемы приставок бронетанковой техники возросли в три раза, автомобильной ― в 4,5 раза. В целом, количество закупаемых основных образов вооружения повысилось в 2,7 раза, а особо востребованных ― в семь раз», ― сказал он.

Путин отметил, что власти страны постоянно анализируют ситуацию со снабжением войск, отвечая на потребности военных. Между тем, по его словам, представители оборонного ведомства России оперативно реагируют на ситуацию на передовой.

«Наши оборонщики быстрее ― а в этом смысл сегодняшних конфликтов ― и точнее реагируют на происходящие события. Быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя, надеюсь так будет и дальше», ― заметил президент.

Глава государства призвал не останавливаться на достигнутом и дальше наращивать поставки на фронт.

«Нужно еще. Современные нужны танки, современные нужны бронемашины. Важно и дальше наращивать поставки образцов, в том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов, тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов. Привлекать к разработкам и производству высокотехнологичный бизнес, инжиниринговые проектные компании», ― заключил он, поблагодарив последних за ведение качественного и эффективного производства.

Ранее, 15 декабря, Путин заявил, что РФ активно развивает стратегические силы сдерживания. На встрече с лидерами фракций Госдумы президент указал на важность продолжения развития и укрепления инфраструктуры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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