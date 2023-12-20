Войти
Известия.ru

Путин сообщил о многократном росте поставок бронетанковой техники в войска РФ

598
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Река

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря сообщил, что в 2023 году поставки бронетанковой техники в войска возросли в три раза, бронемашин ― в четыре раза.


Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, глава государства также заявил, что в целом в результате напряженной работы Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) закупки для особо востребованной техники для СВО выросли в семь раз.

«В этом году благодаря работе ОПК объемы приставок бронетанковой техники возросли в три раза, автомобильной ― в 4,5 раза. В целом, количество закупаемых основных образов вооружения повысилось в 2,7 раза, а особо востребованных ― в семь раз», ― сказал он.

Путин отметил, что власти страны постоянно анализируют ситуацию со снабжением войск, отвечая на потребности военных. Между тем, по его словам, представители оборонного ведомства России оперативно реагируют на ситуацию на передовой.

«Наши оборонщики быстрее ― а в этом смысл сегодняшних конфликтов ― и точнее реагируют на происходящие события. Быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя, надеюсь так будет и дальше», ― заметил президент.

Глава государства призвал не останавливаться на достигнутом и дальше наращивать поставки на фронт.

«Нужно еще. Современные нужны танки, современные нужны бронемашины. Важно и дальше наращивать поставки образцов, в том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов, тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов. Привлекать к разработкам и производству высокотехнологичный бизнес, инжиниринговые проектные компании», ― заключил он, поблагодарив последних за ведение качественного и эффективного производства.

Ранее, 15 декабря, Путин заявил, что РФ активно развивает стратегические силы сдерживания. На встрече с лидерами фракций Госдумы президент указал на важность продолжения развития и укрепления инфраструктуры.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
27.01.2023
Президент РФ пообещал работникам оборонки отсрочку от призыва
22.12.2022
Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения СВО
28.05.2021
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
30.12.2019
Конкуренция Москвы и Вашингтона не ослабевает
21.11.2016
Какие задачи поставил Путин российским военным и представителям оборонки
01.12.2014
Путин определился с внешними и внутренними угрозами
07.03.2012
Комплексные проблемы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 21:24
  • 186
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.12 20:15
  • 57561
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 16:44
  • 3
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества
  • 19.12 15:24
  • 1
Военкор: В Минобороны поручили провести значительное штатное усиление боевого фактора БПЛА и повысить потенциал РЭБ и РЭР
  • 19.12 11:52
  • 2
В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт
  • 19.12 11:46
  • 1
"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров