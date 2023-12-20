Шойгу назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Шойгу назвал российскую армию самой подготовленной и боеспособной в мире

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российская армия — самая подготовленная и боеспособная в мире, сказал глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

"На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях", — заявил министр.

По его словам, опыт спецоперации показал, что вооруженные силы способны "адекватно и оперативно" реагировать на действия любого современного противника.

Шойгу уточнил, что боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих.

"Приоритетные задачи на следующий год. Продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим", — подчеркнул министр.

Он также подробно рассказал о потерях ВСУ при провалившемся контрнаступлении.

"Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери", — отметил Шойгу.

Всего ВСУ потеряли:

159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными;

121 самолет;

23 вертолета;

766 танков, включая 37 Leopard;

2348 бронемашин различного класса, в том числе 50 Bradley.

"Видимо, поэтому до сих пор не видим на поле боя американские Abrams, поставленные несколько месяцев назад", — указал министр.

При этом Запад поставил Киеву 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1,3 тысячи артиллерийских систем, а также 2 650 000 снарядов.

"Несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО", — добавил глава ведомства.

Как указал министр, военно-морской флот получил четыре современные многоцелевые подводные лодки и восемь надводных кораблей, ВКС — 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, а сухопутные войска — 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров.

"Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО. Для обучения применению FPV-дронов, индивидуальных средств РЭБ, новых авиационных средств поражения созданы полигоны и центры. В группировках войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов", — рассказал Шойгу.

По его словам, в боевую учебу внедрены новые, "нестандартные" тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя.

"В три раза увеличена пропускная способность окружных и армейских полигонов. Дополнительно оборудовано свыше полутора тысяч учебных мест, круглосуточно эксплуатируется более восьмисот учебных объектов", — сообщил министр.

Он подчеркнул, что в кратчайшие сроки в стране создали новую систему подготовки военных специалистов.