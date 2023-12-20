Bloomberg: страны НАТО изучают последствия возможного поражения Украины

По данным агентства, союзники Киева в Европе начали вне публичного поля изучать последствия поражения Украины и, как следствие, всей политики НАТО в этом конфликте, а также пересматривают риски потенциальных угроз, которые могут возникнуть на восточной границе альянса в результате победы РФ

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Страны - участницы НАТО начали рассматривать долгосрочные последствия возможного военного поражения Украины. В случае подобного исхода конфликта входящим в Североатлантический альянс государствам предстоит задуматься над тем, насколько они могут доверять обещаниям США о предоставлении им военной помощи, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их информации, многие союзники Киева в Европе начали вне публичного поля изучать последствия поражения Украины и, как следствие, всей политики НАТО в этом вооруженном конфликте, а также пересматривают риски потенциальных угроз, которые, как они считают, могут возникнуть на восточной границе альянса в результате победы России. Последствия этой стратегической неудачи НАТО будут ощущаться по всему миру и превзойдут эффект от вывода войск США из Афганистана в 2021 году, полагают источники, поскольку подобный исход конфликта на Украине заставит союзников Вашингтона усомниться в его обещаниях о предоставлении им военной помощи в случае необходимости. В связи с этим некоторые европейские страны могут даже использовать улучшение отношений с РФ или КНР в качестве запасного варианта на случай, если обязательства американских партнеров окажутся несостоятельными.

Еще одним из возможных последствий военного поражения Украины европейские чиновники называют переход конфликта на стадию партизанской войны, что будет означать возникновение очага нестабильности на восточной границе ЕС. Чтобы сдерживать напряженность в этом регионе, США будут вынуждены направить в Европу как сухопутные войска, так и военную авиацию, что, в свою очередь, поставит Белый дом перед выбором: сохранить свой воинский контингент в Азии для защиты Тайваня в случае его возможного противостояния с КНР или же направить военный потенциал на сдерживание российских военных.

Наконец, поражение Украины на поле боя спровоцирует приток украинских беженцев в страны ЕС, что в свою очередь значительно усилит нагрузку на социальные службы этих государств и может усугубить и без того существующую между ними напряженность.

15 декабря телекомпания CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщила, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к следующему лету, если лишится поддержки США и их союзников по НАТО. По мнению неназванного американского чиновника высокого ранга, если помощь Запада прекратится, Украина сможет продержаться несколько месяцев, а к лету вероятно серьезное отступление и, возможно, даже поражение.