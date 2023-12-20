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Последний визит президента Украины Владимира Зеленского в США вряд ли удовлетворил по своим итогам главу киевского режима. В вопросах финансовой и военной помощи изменений не произошло, а встречали главу киевского режима куда менее торжественно и более холодно, чем прежде.

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон считает, что Вашингтон подает Киеву определенные сигналы. Например, раньше американская администрация уверяла Зеленского в неизменности своей поддержки. США обещали быть «вместе с Украиной» не какой-то определенный срок, а столько, сколько потребуется Киеву «до победы». Сейчас ситуация изменилась.

Байден на прошлой неделе сказал: «Мы с вами столько, сколько сможем». «Столько, сколько сможем» означает: «Мы [США] уже купили билет на выход, мы бросаем тебя, удачи»

- отметил экс-аналитик ЦРУ.

Прекращение финансовой и военной помощи со стороны США или даже ее масштабное сокращение приведут к фатальным последствиям для киевского режима. Европа не сможет оказывать столь же масштабную военную и финансовую поддержку Украине, особенно если учесть, что ряд стран ЕС и НАТО категорически отказываются это делать.

Изменение позиции Байдена может быть связано с тем, что в США наблюдается общая усталость от поддержки Киева, а американской администрации все же требуется учитывать мнение электората – в наступающем году пройдут президентские выборы, и у демократов есть очень серьезные шансы их проиграть, особенно на фоне активной риторики их конкурентов-республиканцев, большинство представителей которых критикуют слишком активную помощь Киеву на фоне невнимания к внутренним проблемам страны.