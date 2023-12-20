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ЦАМТО

ВВС Польши получили третий самолет ВТА C-130H "Геркулес"

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ВТС C-130H Hercules
ВТС C-130H Hercules.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 19 декабря. На 33-й базе транспортной авиации (Повидз) ВВС Польши совершил посадку третий самолет ВТА C-130H "Геркулес", переданный из состава ВВС США в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA).

Как сообщило Агентство вооружений Министерства национальной обороны Польши, перед поставкой С-130Н прошел капитальный ремонт на предприятии компании OGMA в Португалии, откуда и прибыл. В ближайшее время самолет будет принят на вооружение ВВС Польши. В настоящее время "Геркулес" несет маркировку ВВС США.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2021 года МНО Польши подписало с правительством США соглашение о безвозмездной поставке в рамках программы "Избыточное военное имущество" пяти самолетов ВТА C-130H "Геркулес" из состава ВВС США. В рамках соглашения МНО Польши приняло на себя расходы по расконсервации, подготовке к отправке и доставке самолетов в размере 14,3 млн. долл.

По имеющейся информации, передаваемые самолеты с регистрационными номерами от 85-0035 до 85-0039 были приобретены МО США в 1985 году и эксплуатировались до конца 2017 года.

Первый самолет прибыл в Польшу 15 июля 2022 года, второй – 17 октября 2022 года. Планируется, что поставка всех C-130H должна быть завершена к середине 2024 года, однако не исключено, что сроки будут сокращены.

Самолеты поступят на вооружение подразделений, размещенных на 33-й базе транспортной авиации (Повидз) и расширят возможности Вооруженных сил Польши по транспортировке грузов. Дальнейший ремонт, обслуживание и дооснащение передаваемых самолетов "Геркулес" будут проводиться в Польше на предприятии Wojskowe Zaklady Lotnicze №2 (Быдгощ).

В настоящее время ВВС Польши эксплуатируют пять произведенных в 1960-х и 1970-х годах самолетов C-130E "Геркулес", также полученных их состава ВВС США в течение 2009-2012 гг. Предположительно, C-130H заменят часть из них.

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Страны
Польша
Португалия
США
Продукция
C-130
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