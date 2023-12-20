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ТАСС

"Калашников" более чем вдвое нарастил выпуск дронов-камикадзе "Куб"

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Ударный БПЛА "Куб"
Ударный БПЛА "Куб".
Источник изображения: ТАСС/Новодережкин Антон

Концерн также завершил в 2023 году все предусмотренные государственными контрактами отгрузки комплексов этих дронов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Калашников" более чем в два раза увеличил производство барражирующих боеприпасов "Куб", а также выполнил гособоронзаказ 2023 года по поставке этих дронов в войска, сообщили в пресс-службе концерна.

"Мощности концерна в сегменте беспилотных летательных аппаратов активно наращиваются: расширяется производство, закупается современное оборудование, оптимизируются рабочие процессы. Мы освоили серийное производство комплексов "Куб" и за последние месяцы сумели увеличить объем их производства более чем в два раза", - приводят в пресс-службе слова президент концерна "Калашников" Алана Лушникова.

Там добавили, что концерн "завершил в 2023 году все предусмотренные государственными контрактами отгрузки комплексов "Куб".

"Ранее поставляемые управляемые боеприпасы "Куб" хорошо зарекомендовали себя в специальной военной операции. В развитие продуктовой линейки и при тесном взаимодействии с заказчиком концерн "Калашников" начал поставки боеприпасов повышенного могущества. Это позволит более эффективно поражать живую силу и технику противника", - сообщили в пресс-службе, отметив, что поставки управляемых боеприпасов продолжатся.

Решение о поставках дронов-камикадзе "Куб" по гособоронзаказу было принято в прошлом году. 

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