Власти Колумбии перенесли срок начала строительства фрегатов на 2029 год

ЦАМТО, 19 декабря. Правительство Колумбии приняло решение о переносе срока начала строительства первого фрегата в рамках программы поставки ВМС страны стратегических надводных платформ PES (Plataformas Estrategicas de Superficie) на 2029 год.

Как сообщает Infodefensa.com, на данный момент ВМС Колумбии добились прогресса в выборе систем, которые будут интегрированы в будущую платформу PES. Определены поставщики артиллерийских систем (итальянская основная АУ, испанские 30-мм АУ и 12,7-мм ДУМВ), а также противокорабельные средства (восемь южнокорейских ПУ ПКР) и системы ПВО средней дальности (американские). Также выбраны гидролокаторы канадского производства и шведские системы радиоэлектронной борьбы.

Тем не менее, в связи загруженностью национальных верфей строительством других платформ (POC, BAL-C/BDA 6012), а также необходимостью расширения и адаптации верфей COTECMAR и, главным образом, по бюджетным и финансовым причинам, ожидается, что первый лист стали для новых фрегатов будет разрезан только в 2029 году.

На выбор сроков строительства фрегатов также оказал влияние проект нынешнего правительства, которое решило сделать приоритетом разработку колумбийского океанского патрульного катера (ARC 49) как национального инженерно-технического продукта, который может экспортироваться в страны региона в рамках сотрудничества в области безопасности по конкурентным ценам в сравнении с аналогичными моделями на рынке.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Колумбии 23 сентября 2022 года объявило, что голландская компания Damen Shipyards выбрана технологическим партнером для реализации совместно с колумбийской COTECMAR программы проектирования и постройки для ВМС Колумбии пяти фрегатов в рамках программы поставки стратегических надводных платформ PES.

Выбор компании-подрядчика для этого проекта был сделан спустя несколько месяцев после визита в феврале 2021 года бывшего президента Колумбии Ивана Дуке на предприятия Damen Shipyards в Нидерландах. На поставку своих кораблей колумбийскому флоту также претендовали французская Naval Group, испанская Navantia, южнокорейская Daewoo и турецкая STM. В 2019 году Колумбия уже выбрала проект OSRV 8316 компании Damen в качестве базового для постройки на предприятии COTECMAR океанографического судна.

Представители COTECMAR и Damen 27 сентября 2022 года на борту фрегата "Альмиранте Падилла" на военно-морской базе "Боливар" в Картахене подписали контракт на совместную разработку проекта нового фрегата. Корабли будут построены на базе адаптированного проекта Sigma 10514. Другие условия соглашения не разглашались.

Планируется, что этап проектирования PES продлится 18 месяцев. COTECMAR стремилась принять участие в доводке проекта фрегатов по двум причинам: удовлетворить потребности ВМС и получить доступ к новым технологиям.

В результате проекта командование ВМС Колумбии намерено получить многоцелевую платформу, предназначенную для противолодочной, противокорабельной борьбы и обеспечения ПВО. Фрегаты планируется применять в Атлантическом и Тихом океанах.

До пяти новых фрегатов заменят четыре устаревших фрегата класса FS-1500 и два полученных из состава ВМС Республики Корея корвета класса "Поханг".

Согласно ранее озвученным требованиям ВМС Колумбии, корабли должны быть оборудованы интегрированной мачтой, ГАС, вооружены 76/62-мм артиллерийской установкой, противокорабельными ракетами (SSM-700K HAE SUNG-I), ЗРК средней дальности, ЗАК, оснащены вертолетом. Дальность хода должна составлять от 4000 до 7000 морских миль, скорость – от 27 до 30 узлов, автономность – около 30 суток.