Войти
ЦАМТО

Власти Колумбии перенесли срок начала строительства фрегатов на 2029 год

581
0
0
Корабль “Punta Espada”
Патрульный корабль “Punta Espada” класса CPV-46 (Coastal Patrol Vessel) ВМС Колумбии,.
Источник изображения: webinfomil

ЦАМТО, 19 декабря. Правительство Колумбии приняло решение о переносе срока начала строительства первого фрегата в рамках программы поставки ВМС страны стратегических надводных платформ PES (Plataformas Estrategicas de Superficie) на 2029 год.

Как сообщает Infodefensa.com, на данный момент ВМС Колумбии добились прогресса в выборе систем, которые будут интегрированы в будущую платформу PES. Определены поставщики артиллерийских систем (итальянская основная АУ, испанские 30-мм АУ и 12,7-мм ДУМВ), а также противокорабельные средства (восемь южнокорейских ПУ ПКР) и системы ПВО средней дальности (американские). Также выбраны гидролокаторы канадского производства и шведские системы радиоэлектронной борьбы.

Тем не менее, в связи загруженностью национальных верфей строительством других платформ (POC, BAL-C/BDA 6012), а также необходимостью расширения и адаптации верфей COTECMAR и, главным образом, по бюджетным и финансовым причинам, ожидается, что первый лист стали для новых фрегатов будет разрезан только в 2029 году.

На выбор сроков строительства фрегатов также оказал влияние проект нынешнего правительства, которое решило сделать приоритетом разработку колумбийского океанского патрульного катера (ARC 49) как национального инженерно-технического продукта, который может экспортироваться в страны региона в рамках сотрудничества в области безопасности по конкурентным ценам в сравнении с аналогичными моделями на рынке.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Колумбии 23 сентября 2022 года объявило, что голландская компания Damen Shipyards выбрана технологическим партнером для реализации совместно с колумбийской COTECMAR программы проектирования и постройки для ВМС Колумбии пяти фрегатов в рамках программы поставки стратегических надводных платформ PES.

Выбор компании-подрядчика для этого проекта был сделан спустя несколько месяцев после визита в феврале 2021 года бывшего президента Колумбии Ивана Дуке на предприятия Damen Shipyards в Нидерландах. На поставку своих кораблей колумбийскому флоту также претендовали французская Naval Group, испанская Navantia, южнокорейская Daewoo и турецкая STM. В 2019 году Колумбия уже выбрала проект OSRV 8316 компании Damen в качестве базового для постройки на предприятии COTECMAR океанографического судна.

Представители COTECMAR и Damen 27 сентября 2022 года на борту фрегата "Альмиранте Падилла" на военно-морской базе "Боливар" в Картахене подписали контракт на совместную разработку проекта нового фрегата. Корабли будут построены на базе адаптированного проекта Sigma 10514. Другие условия соглашения не разглашались.

Планируется, что этап проектирования PES продлится 18 месяцев. COTECMAR стремилась принять участие в доводке проекта фрегатов по двум причинам: удовлетворить потребности ВМС и получить доступ к новым технологиям.

В результате проекта командование ВМС Колумбии намерено получить многоцелевую платформу, предназначенную для противолодочной, противокорабельной борьбы и обеспечения ПВО. Фрегаты планируется применять в Атлантическом и Тихом океанах.

До пяти новых фрегатов заменят четыре устаревших фрегата класса FS-1500 и два полученных из состава ВМС Республики Корея корвета класса "Поханг".

Согласно ранее озвученным требованиям ВМС Колумбии, корабли должны быть оборудованы интегрированной мачтой, ГАС, вооружены 76/62-мм артиллерийской установкой, противокорабельными ракетами (SSM-700K HAE SUNG-I), ЗРК средней дальности, ЗАК, оснащены вертолетом. Дальность хода должна составлять от 4000 до 7000 морских миль, скорость – от 27 до 30 узлов, автономность – около 30 суток.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Нидерланды
США
Южная Корея
Продукция
Haeseong
Компании
COTECMAR
Damen Shipyards
Navantia
Похожие новости
27.09.2023
Франция лидирует на мировом рынке новых катеров
23.01.2023
Популярность израильских дронов растет
05.10.2022
Для ВМС Колумбии будут построены пять фрегатов по проекту компании Damen
03.10.2022
Колумбия будет строить фрегаты по проекту Damen
20.05.2015
Сильнее кокаина
28.10.2010
Дело решенное
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 21:24
  • 186
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.12 20:15
  • 57561
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 16:44
  • 3
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества
  • 19.12 15:24
  • 1
Военкор: В Минобороны поручили провести значительное штатное усиление боевого фактора БПЛА и повысить потенциал РЭБ и РЭР
  • 19.12 11:52
  • 2
В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт
  • 19.12 11:46
  • 1
"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров