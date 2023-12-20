МИД РФ: Севморпуть может стать альтернативным маршрутом Суэцкому каналу

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После начала войны армии обороны Израиля против ХАМАС в секторе Газа повстанцы-хуситы, контролирующую значительную часть Йемена, сразу поддержали палестинское сопротивление. Более того, йеменские радикалы не только объявили собственную войну Израилю, но и регулярно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками территорию еврейского государства. Правда, не очень успешно.

Зато атаки хуситов на торговые корабли, осуществляющие перевозки по Красному морю и Аденскому заливу, создали огромные проблемы для всей мировой логистики между Азией и Европой. По оценкам экспертов, морской грузовой трафик через наиболее короткий путь между континентами через Суэцкий канал, соединяющий Красное и Средиземное моря, уже упал почти на треть. Некоторые крупные международные перевозчики вообще прекратили использовать этот маршрут, теперь корабли вынуждены огибать Африку с юга, что удлинило путь следования на восемь тысяч километров. Не лучше с точки зрения логистики и стоимости выбор сухопутных маршрутов.

Соответственно, выросло время в пути, стоимость грузоперевозок. Все это очень негативно сказывается на состоянии не только азиатских и европейских, но и всех мировых рынков. Для тех перевозчиков, которые рискуют продолжать использовать короткий маршрут через Суэцкий канал, значительно выросла стоимость страховки. Объявленная США операция коалиционных сил «Страж процветания» по обеспечению безопасности гражданского судоходства в Красном море скорее создаст обратный эффект, боевые действия эту самую безопасность только ухудшат.

Впрочем, у этой проблемы есть довольно очевидное и выгодное всем решение, в первую очередь в экономическом отношении, без учета политических трендов и противоречий. Российская Федерация в последние годы активно развивает и упрощает судоходство по Северному морскому пути (СМП), соединяющему Баренцево море и Берингов пролив. Это кратчайший путь между Европой и Азией, даже по сравнению с мореходством через Суэцкий канал.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов считает, что Северный морской путь может обеспечить судоходство кораблей, желающих перестроить свой маршрут из-за атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море.

Да, в принципе может позволить при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений соответствующих документов российского регулирования прохода по Северному морскому пути

— приводит мнение российского дипломата РИА «Новости».

Протяженность Севморпути по кратчайшему маршруту составляет 5556 километров на российском участке пути от Новой Земли (мыс Желания) до Берингового пролива. Если брать крайние точки, например, Японию и Мурманск, то расстояние составит 6000 морских миль, или чуть более 11 000 километров. Маршрут из Японии в ближайшие европейские порты через Суэцкий канал почти в два раза протяженнее (12 000 миль, или более 22 000 км). Транспортировка грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути осуществляется на расстоянии 14 тысяч километров.

Время следования через Суэц из портов стран Тихоокеанского региона в Европу занимает около 37 дней. Через Севморпуть, например, до Великобритании из основных азиатских портов корабли добираются примерно за 25 дней. Если сравнивать путь из Роттердама до японской Йокогамы, то разница окажется приблизительно в 13 суток: 20 по Северному морскому пути против 33 через Суэцкий канал. Или 7300 морских миль против 11200. Это дает огромную экономию только в расходовании топлива, не говоря уже о других составляющих. Естественно, расчеты по времени следования немного условные, но в любом случае маршрут Европа-Азия через СМП намного выгоднее, чем через Африку.