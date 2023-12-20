Глава МИД Британии пообещал, что в конфликте на Украине будет четвертый акт

Дэвид Кэмерон повторил, что Лондон будет поддерживать Киев так долго, как это потребуется

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины оказалось не очень успешным, однако в конфликте Москвы и Киева будет еще четвертый акт. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Париже по итогам переговоров со своей французской коллегой Катрин Колонна.

"Это как постановка, которая имеет несколько актов, - сказал Кэмерон. - Конечно, третий акт оказался сложным на поле боя, но четвертый акт еще должен быть написан. И мы должны гарантировать, что он будет написан правильным способом, друзьями, партнерами и западными миром".

Первым актом конфликта он назвал российское наступление, которое, по утверждению главы британского МИД, не было успешным, а вторым - возвращение Киевом части потерянных территорий.

При этом Кэмерон повторил позицию Великобритании, что она будет "поддерживать Украину так долго, как это потребуется", призвав Запад быть "непоколебимым в своей поддержке Украины".

Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.