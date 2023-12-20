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В России впервые разработали открытое ПО для дронов

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Пульт управления дроном
Пульт управления дроном.
Источник изображения: lenta.ru

Российские инженеры создали программное обеспечение (ПО) для беспилотников с открытым исходным кодом. Об этом сообщает РИА Новости.

ПО было разработано компанией-участником рынка «Аэронет» НТИ ООО «АСВ софт». Это программное обеспечение по управлению беспилотными летательными аппаратами, наземными станциями связи и различной полезной нагрузкой. Созданное специалистами ПО позволяет одному оператору одновременно управлять сразу несколькими дронами, также есть поддержка командного режима.

«Это первое российское ПО, открытое. Есть зарубежные аналоги, в России подобных разработок пока нет», — заявил гендиректор компании «АСВ софт» Алексей Волошкевич. Специалист добавил, что программное обеспечение имеет открытый исходный код, то есть им смогут пользоваться другие компании на рынке.

Также открытый софт можно применять для разных типов устройств. Asv.Drones работает на операционных системах Windows, Linux, Android, MacOS и iOS. «Плюс в нашем ПО заложена система плагинов на всех уровнях, таким образом, все разработчики могут писать закрытую часть только под себя и продавать своим клиентам, условно пользуясь нашим ПО и дописывая только те модули, которые им необходимы», — подчеркнул Волошкевич.

В середине декабря Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности (ФСБ) России запатентовал маневренный разведывательный БПЛА на солнечных батареях. Беспилотник способен взлетать без разбега и совершать посадку без пробега.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ИТ
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