Конгресс США требует внедрения гиперзвукового перехватчика GPI ранее обозначенных сроков

Американский Конгресс подталкивает Агентство по противоракетной обороне США к скорейшему развертыванию перехватчиков, способных поражать гиперзвуковое оружие. При этом конгрессмены хотят, чтобы это произошло быстрее, чем планировалось в недавно принятом Законе о национальной обороне на 2024 финансовый год.

По самым оптимистическим прогнозам Агентства, перехватчик GPI, способный перехватывать гиперзвуковую ракету на глиссирующей фазе полета (траектория полёта при снижении), должен быть готов примерно к началу 2030-х годов, Конгресс же требует, чтобы программа GPI достигла начальной боевой готовности к концу 2029 года.

Законодатели отмечают, что перехватчики гиперзвукового оружия должны быть развернуты в полной боеготовности к концу 2032 года, и что Пентагон должен разместить не менее 24 GPI к концу 2040 года.

Чтобы активизировать усилия, Конгресс выделил на разработку гиперзвуковой обороны дополнительно 225 миллионов долларов сверх запрошенных Агентством на 2024 финансовый год 209 миллионов долларов.

Законодатели также уполномочили директора Агентства по противоракетной обороне заключить соглашение о совместной разработке GPI «с одним или несколькими международными партнерами». Агентство уже ведет переговоры по этому вопросу с Японией.

Перехватчики гиперзвуковых ракет будут спроектированы так, чтобы их можно было установить на эсминцах противоракетной обороны Aegis ВМС США. Они будут запускаться по стандартной системе вертикального пуска и интегрированы с модифицированной оружейной системой Baseline 9 Aegis, которая обнаруживает, отслеживает, контролирует и поражает гиперзвуковые угрозы (в теории).

Эксперты считают, что давление Конгресса связано с тем, что Китай и Россия опережают США в развитии гиперзвукового оружия.

Россия и Китай добиваются большого прогресса и возможно, они немного опережают нас. Но мы тратим 4 миллиарда долларов в год, чтобы наверстать упущенное в гиперзвуке

- заявил Марк Монтгомери, эксперт по обороне американского Фонда защиты демократий.