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ТАСС

СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине

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Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Ангела Меркель во время встречи в Минске
Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Ангела Меркель во время встречи в Минске.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

У экс-канцлера Германии есть опыт общения с президентом России Владимиром Путиным, отметил профессор Школы международного образования в штате Вермонт Брюс Дэйтон

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель могла бы стать одним из главных претендентов на роль посредника в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине. Такое мнение высказал профессор Школы международного образования в штате Вермонт Брюс Дэйтон в материале газеты The Hill.

По его мнению, западным странам необходимо усилить миротворческие усилия на Украине и выстраивать общение с Россией при участии влиятельных людей из бизнес-сферы, представителей неправительственных организаций и даже религиозных лидеров, использующих свои связи. Идеи, которые окажутся наиболее осуществимыми, указал автор, могут быть затем "переданы официальным дипломатическим представителям". "Есть несколько претендентов на эту роль. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считается основным кандидатом на участие в переговорах с Путиным", - говорится в материале.

"У нее есть и опыт общения с [российским лидером] и при этом возможность действовать свободно, поскольку она не связана напрямую с правительством", - отметил Дэйтон. В то же время он допустил, что посредниками могут стать и другие видные деятели, например из транснациональных компаний, которые, по его мнению, могут "связывать людей по разные стороны границ".

"Неблагополучная позиция [президента США Джо] Байдена в качестве члена "внешнеполитической" семьи подразумевает, что иногда стоит положиться на авторитетную тетю или заслуживающего доверию дядю, чтобы вступить с схватку с кузенами. Настал момент, когда третьей стороне нужно прийти на помощь в поисках мира в Европе", - заключил профессор. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
20.12.2023 15:49
А зачем нужны эти посредники?
Необходимо полное (хоть "калёным железом") уничтожение нацизма на Украине и проведение референдума во всех областях - с кем, проживающий там народ, хочет быть (да - раздел Украины).
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