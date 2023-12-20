Разработанную для СВО «джихад-машину» представят до конца этого месяца

Багги "Чаборз М6"
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Разработанная по заказу властей Чечни новая "Джихад-машина" пойдет в серию в следующем году, на сегодняшний день идет сборка опытного образца. Об этом заявил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.
Новая "Джихад-машина", к разработке которой правительство Чечни привлекло Московский государственный технический университет имени Баумана, вышло на этап сборки опытного образца. Машину до конца месяца покажут главе республике, после чего будет принято решение о ее серийном выпуске. Как заявили в Грозном, серийное производство будет запущено в Аргуне, на предприятии "Чеченавто".
- приводит ТАСС слова Хакимова.
Испытания нового автомобиля для военных будут проходить на базе Российского университета спецназа, также к проекту привлечена оборонная компания "НОТ", занимающаяся зенитными установками. Машина создается с учетом мнений военных, в том числе имеющих боевой опыт.
- добавил министр.