Войти
Военное обозрение

Разработанную для СВО «джихад-машину» представят до конца этого месяца

634
0
0

Багги "Чаборз М6"

Источник изображения: topwar.ru

Разработанная по заказу властей Чечни новая "Джихад-машина" пойдет в серию в следующем году, на сегодняшний день идет сборка опытного образца. Об этом заявил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.

Новая "Джихад-машина", к разработке которой правительство Чечни привлекло Московский государственный технический университет имени Баумана, вышло на этап сборки опытного образца. Машину до конца месяца покажут главе республике, после чего будет принято решение о ее серийном выпуске. Как заявили в Грозном, серийное производство будет запущено в Аргуне, на предприятии "Чеченавто".

В начале этого месяца уже получили конструкторские документации, и сейчас идет этап сборки экспериментального образца. После у нас будут испытания машины. Первые образцы военной техники будут презентованы главе Чеченской Республики до конца текущего месяца. Мы надеемся уже со следующего года запустить серийное производство для нужд СВО

- приводит ТАСС слова Хакимова.

Испытания нового автомобиля для военных будут проходить на базе Российского университета спецназа, также к проекту привлечена оборонная компания "НОТ", занимающаяся зенитными установками. Машина создается с учетом мнений военных, в том числе имеющих боевой опыт.

Мы учитываем все замечания и пожелания инструкторов Российского университета спецназа, у которых огромный опыт участия в СВО. РУС находился также на связи с МГТУ имени Баумана в ходе разработки конструкторской документации

- добавил министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромэнерго РФ
Похожие новости
11.04.2017
В Вооруженных Силах России 9 апреля отметили День войск противовоздушной обороны
18.04.2008
ОАК не будет противодействовать снижению пошлин на самолеты размерностью от 50 до 300 кресел
17.04.2008
В Минпромэнерго РФ оценивают как хорошие перспективы российско-украинской кооперации в области авиационного двигателестроения
17.04.2008
Около 60 млрд рублей будет направлено на Федеральную целевую программу по двигателестроению, которая начнет действовать с 2010 года
16.04.2008
Указ о передаче "Оборонпрому" двигателестроительных активов будет подписан в апреле
25.09.2007
Виктор Христенко отдал правую руку "оборонке"
23.04.2007
Невыполнение заданий гособоронзаказа из года в год увеличивается - эксперт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 21:24
  • 186
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.12 20:15
  • 57561
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 16:44
  • 3
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества
  • 19.12 15:24
  • 1
Военкор: В Минобороны поручили провести значительное штатное усиление боевого фактора БПЛА и повысить потенциал РЭБ и РЭР
  • 19.12 11:52
  • 2
В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт
  • 19.12 11:46
  • 1
"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров