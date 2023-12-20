ВС Венгрии получили третью пару вертолетов H-225M "Каракал"

ЦАМТО, 19 декабря. На авиабазу "Сольнок", где размещается 86-е вертолетное крыло ВС Венгрии, с предприятия Airbus Helicopters в Мариньяне прибыла очередная пара многоцелевых вертолетов H-225M "Каракал" (б.н. 80 и 81).

Поставка заказанных в 2018 году вертолетов ВС Венгрии началась в середине текущего года. По данным Минобороны Венгрии, в настоящее время на территорию страны прибыли шесть из 16 заказанных H-225M.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Министерство обороны Венгрии подписало с компанией Airbus Helocopters контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов H-225M, оснащенных модульной системой управления оружием HForce. Стоимость соглашения и сроки поставки вертолетов не разглашались. Помимо поставки H-225M, контракт предусматривает оказание услуг по обучению личного состава и обслуживанию техники.

Покупка реализована в рамках программы модернизации Вооруженных сил Венгрии Zrinyi 2026. Вертолеты H-225M заменят состоящие на вооружении Ми-8/Ми-17.

Основная часть заказанных Венгрией H-225M предназначена для перевозки войск и грузов, поддержки поисково-спасательных операций в боевых условиях. За счет использования интегрированных бортовых систем вооружения, часть вертолетов будет использоваться для поражения легкобронированной техники и поддержки сил специальных операций. Машины оснащаются современными средствами связи, авионикой и четырехосевым автопилотом.

Разработанная Airbus Helicopters система HForce позволит ВС Венгрии оборудовать вертолеты широким набором управляемых и неуправляемых боеприпасов.

Вертолет максимальной взлетной массой 11200 кг обеспечивает перевозку до 28 человек десанта (экипаж – 2 человека).

Закупка Минобороны Венгрии H-225M последовала за приобретением в июне 2018 года у Airbus 20 вертолетов H-145M, оснащенных той же системой управления вооружением HForce.