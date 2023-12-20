Войти
Военное обозрение

Спикер ВС ВСУ: При имеющемся запасе дронов армия России может атаковать Украину хоть ежедневно

624
0
0
Юрий Игнат
Юрий Игнат.
Источник изображения: discover24.ru

Российские войска в ночь на 19 декабря провели очередную комбинированную атаку на объекты на территории, контролируемой противником. Поступает информация о взрывах в Кременчуге, а также на объектах в оккупированном ВСУ Херсоне.

В Кременчуге взрыв прогремел на одном из промпредприятий. По некоторым данным, речь о территории нефтеперерабатывающего завода.

И уже как «традиция» - российские ударные дроны «Герань» вновь долетели до украинского военного аэродрома в Староконстантинове, нанеся огневое поражение объектам инфраструктуры на его территории.

За несколько часов до российских ударов спикер ВС ВСУ Юрий Игнат заявил о том, что «ударных дронов у России всё больше». По словам спикера украинских воздушных сил, ситуация такова, что «при имеющемся запасе беспилотников армия России может атаковать Украину хоть ежедневно».

Игнат:

Также россияне накапливают крылатые и баллистические ракеты для осуществления новых атак. Они стали чаще применять КР воздушного базирования. Это Х-101 и Х-555, которые запускаются с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По словам Игната, «атаки идут и ракетами С-400, и ОТРК «Искандер», но дроны всё же на первом месте».

Сколь кардинально изменилась риторика представителей киевского режима! Ведь в прошлом году только не в меру ленивый украинский чиновник не говорил о том, что «ракет и дронов у России максимум на пару атак».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
С-400 Триумф
Ту-95
Х-101
Х-555
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
27.01.2022
Украине нужна помощь в выживании после авиационных ударов
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
01.10.2018
Боевое крещение Сирией. О каком российском оружии узнал весь мир
19.01.2016
Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
13.08.2014
Гиперзвуковое и дальнобойное
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 21:24
  • 186
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 20.12 20:15
  • 57561
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 16:44
  • 3
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества
  • 19.12 15:24
  • 1
Военкор: В Минобороны поручили провести значительное штатное усиление боевого фактора БПЛА и повысить потенциал РЭБ и РЭР
  • 19.12 11:52
  • 2
В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт
  • 19.12 11:46
  • 1
"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров