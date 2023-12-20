Спикер ВС ВСУ: При имеющемся запасе дронов армия России может атаковать Украину хоть ежедневно

Российские войска в ночь на 19 декабря провели очередную комбинированную атаку на объекты на территории, контролируемой противником. Поступает информация о взрывах в Кременчуге, а также на объектах в оккупированном ВСУ Херсоне.

В Кременчуге взрыв прогремел на одном из промпредприятий. По некоторым данным, речь о территории нефтеперерабатывающего завода.

И уже как «традиция» - российские ударные дроны «Герань» вновь долетели до украинского военного аэродрома в Староконстантинове, нанеся огневое поражение объектам инфраструктуры на его территории.

За несколько часов до российских ударов спикер ВС ВСУ Юрий Игнат заявил о том, что «ударных дронов у России всё больше». По словам спикера украинских воздушных сил, ситуация такова, что «при имеющемся запасе беспилотников армия России может атаковать Украину хоть ежедневно».

Игнат:

Также россияне накапливают крылатые и баллистические ракеты для осуществления новых атак. Они стали чаще применять КР воздушного базирования. Это Х-101 и Х-555, которые запускаются с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По словам Игната, «атаки идут и ракетами С-400, и ОТРК «Искандер», но дроны всё же на первом месте».

Сколь кардинально изменилась риторика представителей киевского режима! Ведь в прошлом году только не в меру ленивый украинский чиновник не говорил о том, что «ракет и дронов у России максимум на пару атак».