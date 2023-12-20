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GT: двусторонняя торговля между Россией и Китаем выросла на 26,7% в 2023 году

Экономические связи России и Китая стали еще теснее, пишет GT. В этом году двусторонняя торговля выросла на 26,7%, впервые превысив 200 миллиардов долларов. Осуждение со стороны Запада никогда не смогут помешать развитию китайско-российских отношений, отмечает автор статьи.

Пока отношения между Китаем и Россией, особенно их экономические связи, подвергаются серьезному осуждению и даже преследованию со стороны Соединенных Штатов и их западных союзников, потенциал роста китайско-российской торговли не ослабевает, а, напротив, усиливается.

В качестве примера можно привести двустороннюю кооперацию в области энергетики. А показательным аспектом китайско-российского экономического сотрудничества является стремительное расширение торговли природным газом: поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" выросли более чем в три раза по сравнению с уровнем 2020 года — до 15,4 миллиардов кубометров в 2022 году, а к 2025 году, по оценкам, достигнут 38 миллиардов кубометров, сообщила в субботу китайская газета Economic Daily.

Кроме того, согласно статистике, за первые три квартала этого года поставки природного газа из России в Китай выросли на 46,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем суточные поставки уже превышают контрактный объем, говорится в сообщении со ссылкой на российскую компанию "Газпром".

Энергетическое сотрудничество, представленное природным газом, является лишь одним из аспектов практического взаимодействия между России и Китая. В период, когда США и их западные союзники усиливают санкции против Москвы, двусторонняя энергетическая торговля между Китаем и Россией демонстрирует большой потенциал для роста, а общий объем двусторонних сделок часто достигает новых максимумов, и ожидается, что темпы роста продолжат оставаться высокими.

Благодаря взаимному политическому доверию на высоком уровне двусторонняя торговля выросла на 26,7% в годовом исчислении за первые 11 месяцев и достигла 218 миллиардов долларов, впервые превысив порог в 200 миллиардов, согласно данным китайской таможни. Эта сумма является важной вехой для двусторонних экономических связей, поскольку означает, что две страны досрочно достигли цели в 200 миллиардов долларов — она была поставлена в 2019 году, а ее выполнение приходилось на 2024 год.

Это связано не только с тем, что государства сильно дополняют друг друга в таких областях, как энергетика, сельскохозяйственная продукция и высокие технологии, но и с тем, что в нынешних условиях их сотрудничество может предоставить больше возможностей для развития китайских компаний и обеспечить важный рынок и поставки для экономического развития России.

Китай и Россия подписали множество соглашений по сельскохозяйственным и газовым проектам, некоторые из которых растянутся на десятилетия, и это является важной гарантией потенциала двустороннего сотрудничества.

Являясь важной частью стратегического взаимодействия Пекина и Москвы, их экономические и торговые отношения привлекают широкое внимание со стороны внешнего мира. В частности, после вспышки российско-украинского конфликта все более тесные экономические связи двух стран стали все более очевидной мишенью для западного общественного мнения, критики и даже наказания. Например, на прошлой неделе чиновник НАТО, посетивший Японию, призвал вмешаться в так называемую китайскую поддержку России, на что, по мнению китайской службы "Голоса Америки"*, указывает стремительный рост торговли между двумя державами.

По сообщениям СМИ, на прошлой неделе Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 250 физических и юридических лиц, в том числе в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Это последняя попытка Вашингтона помешать России уклониться от санкций.

Однако односторонние санкции и "длинная рука" юрисдикции США никак не могут заставить другие страны последовать их примеру в торговле с Россией. Помимо Китая, Турции и ОАЭ, в торговле с Москвой участвует еще множество стран, таких как Индия, Бразилия и ЮАР. Например, российский экспорт в Бразилию, состоящий в основном из удобрений и нефти, растет, а бразильский экспорт в Россию — соевые бобы и говядина — также увеличился в первом квартале этого года, сообщает пресса.

Западные санкции привели к тому, что торговля России с Китаем и другими странами не уменьшилась, а, наоборот, стала теснее. По данным СМИ, в настоящее время около 95% торговых обменов между Китаем и Россией осуществляется в юанях или рублях, по сравнению с 50% в 2022 году. Такое развитие событий свидетельствует о том, что обе страны обладают сильной стратегической автономией, и их торговля ни в коем случае не окажется под влиянием Вашингтона. Ни давление, ни осуждение со стороны Запада не смогут помешать дальнейшему развитию китайско-российских экономических отношений.

*данное лицо (организация) выполняет функции иностранного агента