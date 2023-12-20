Военный аналитик заявил о разработке США оружия массового поражения

США создают оружие массового поражения на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое угрожает всему миру. Об этом сообщил Ura.ru военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

По его словам, группа Lima по внедрению искусственного интеллекта в вооружение была создана Пентагоном. Кроме того, этим также занимается ЦРУ, утверждает эксперт.

Собеседник издания опроверг заявления корпораций Microsoft и Google о том, что баги в их разработках устранены. Как утверждает Прохватилов, системы способны принимать собственные решения. В частности, он обратил внимание на GPT-4, чья надежность составляет лишь 28 процентов.

«Если же ИИ, управляющий ракетой начнет лениться и решит лететь обратно, то это очень опасно для всего мира», — заявил аналитик. Он также подчеркнул, что Россия готовится к противостоянию с данной проблемой и ведет разработки по эффективной защите.

Ранее президент России Владимир Путин призвал регулировать ИИ по аналогии с правилами ядерного нераспространения.