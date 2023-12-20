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Раскрыт секрет неуязвимости российского комплекса «Авангард»

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Ракетный комплекс "Авангард"
Ракетный комплекс "Авангард".
Источник изображения: © Минобороны РФ

Ракетный комплекс «Авангард» с управляемым боевым блоком неуязвим для обнаружения радиолокационными станциями благодаря плазме, формирующейся вокруг его оболочки во время полета. О ключевой особенности российского комплекса «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Ранее в публикации британского издания Daily Express сообщалось о боевых возможностях «Авангарда». Там отметили, что комплекс с управляемым боевым блоком, который Россия активно разворачивает, заставляет военных на Западе нервничать.

Кнутов напомнил, что «Авангард» представляет собой гиперзвуковой блок, способный двигаться со скоростью 27 Махов, то есть скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука.

«Более того, он может в полете маневрировать. Как это происходит — загадка, потому что при скорости 27 Махов его оболочка покрыта плазмой, потому что слишком высокое трение при соприкосновении с воздухом формирует плазму. Плазма же имеет свойство поглощать электромагнитные лучи. Поэтому такой блок с помощью радиолокационных станций обнаружить невозможно. Учитывая, что он летит не по баллистический траектории, а маневрирует в полете, его ни одна станция засечь и взять на сопровождение не может», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что «ничего подобного ни одного страна мира не имеет».

Скорость такова, что ни одна ракета перехватить "Авангард" не сможет, и ни одна радиолокционная станция этот блок не увидит. Там может находиться и ядерная часть, и обычная, но в принципе его можно использовать и без боевой части, потому что кинетическая энергия настолько огромна, что только путем столкновения он может вывести из строя достаточно серьезные и значимые объекты, включая подземные

Юрий Кнутов

военный эксперт, директор Музея войск ПВО

До этого газета Mirror писала, что странам Запада следует внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард», который может поразить множество целей в мире за 30 минут. «Комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли прежде чем поразить множество целей в мире менее чем за 30 минут», — говорилось в публикации.

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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