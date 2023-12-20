Раскрыт секрет неуязвимости российского комплекса «Авангард»

Ракетный комплекс «Авангард» с управляемым боевым блоком неуязвим для обнаружения радиолокационными станциями благодаря плазме, формирующейся вокруг его оболочки во время полета. О ключевой особенности российского комплекса «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Ранее в публикации британского издания Daily Express сообщалось о боевых возможностях «Авангарда». Там отметили, что комплекс с управляемым боевым блоком, который Россия активно разворачивает, заставляет военных на Западе нервничать.
Кнутов напомнил, что «Авангард» представляет собой гиперзвуковой блок, способный двигаться со скоростью 27 Махов, то есть скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука.
«Более того, он может в полете маневрировать. Как это происходит — загадка, потому что при скорости 27 Махов его оболочка покрыта плазмой, потому что слишком высокое трение при соприкосновении с воздухом формирует плазму. Плазма же имеет свойство поглощать электромагнитные лучи. Поэтому такой блок с помощью радиолокационных станций обнаружить невозможно. Учитывая, что он летит не по баллистический траектории, а маневрирует в полете, его ни одна станция засечь и взять на сопровождение не может», — рассказал специалист.
Он подчеркнул, что «ничего подобного ни одного страна мира не имеет».
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
До этого газета Mirror писала, что странам Запада следует внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард», который может поразить множество целей в мире за 30 минут. «Комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли прежде чем поразить множество целей в мире менее чем за 30 минут», — говорилось в публикации.