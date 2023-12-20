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ТАСС

Telegraph: Лондон намерен делиться с Киевом военно-морским опытом для противостояния РФ

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Военнослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям "Объединенные усилия — 2020"
Военнослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям "Объединенные усилия — 2020".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУ

Газета также пишет, что на саммите ЕС на прошлой неделе обсуждался вопрос выделения €20 млрд в течение четырех лет на закупку вооружений для Украины

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Великобритания использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море. Как сообщила газета The Daily Telegraph, это предусмотрено десятилетним пактом по вопросам безопасности, который должен быть подписан в ближайшие недели.

Как отмечается, меморандум о взаимопонимании будет содержать в себе обещание сохранить способность Киева противостоять России путем предоставления Украине военной помощи. Она будет сконцентрирована на военно-морских активах, а также финансовой помощи и обмене разведанными. В статье говорится, что в документе также будут упомянуты обещания Лондона предоставить гарантии безопасности и по завершении конфликта, а именно - нарастить поставки вооружения и вновь ввести санкции в случае новой агрессии.

The Daily Telegraph отмечает, что новый меморандум должен быть подписан в рамках анонсированного на прошлой неделе создания новой морской коалиции. По информации Минобороны Соединенного Королевства, оно должно быть сформировано совместно с Норвегией, а войти в нее смогут страны, желающие оказывать Киеву военно-морскую помощь.

Источники в сфере безопасности отказались сообщать газете, какое именно вооружение Лондон собирается передать Киеву в рамках этой инициативы. При этом отмечается, что советник британского премьер-министра по национальной безопасности Тим Бэрроу и глава офиса президента Украины Андрей Ермак провели в Брюсселе секретные переговоры по этой теме.

The Daily Telegraph также пишет, что на саммите ЕС на прошлой неделе в Брюсселе обсуждался вопрос выделения €20 млрд в течение четырех лет на закупку вооружений для Киева. Источник, близкий к переговорам, сообщил изданию, что ЕС предложил Киеву "укрепить сотрудничество между европейской и украинской оборонной промышленностью" с целью помочь производить больше вооружений, соответствующих стандартам НАТО, на территории Украины. Также ЕС пообещал продлить программы подготовки украинских военнослужащих, продолжать делиться с Киевом разведданными, а также финансировать усилия по разминированию, когда конфликт завершится. Как говорится в статье, Украина в ответ пообещала международным партнерам провести реформы, сделав прозрачной военную сферу, модернизировав вооруженные силы, принять меры по борьбе с коррупцией, исполнению законов и в судебной сфере. 

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Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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