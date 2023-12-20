Раскрыт принцип работы изделия для призыва бойцов ВСУ сдаваться

Российское изделие «Дафни», которое призывает бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаваться в плен, является станцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О принципе работы «Дафни» в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Я могу предположить, что это станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая идет по аналоговому сигналу, и у нас есть возможность либо наложить на него другой сигнал со смещением, либо поставить помехи и заглушить данный сигнал шумами, либо поставить более мощную картину, которая будет призывать сдаваться в плен», — объяснил специалист.

Результаты, которые мы показываем в вопросах радиоэлектронной борьбы, постоянно совершенствуются, развиваются, системы становятся более мощными. Следующий этап — это электромагнитное оружие, но не в виде антидроновых ружий, а в виде электромагнитных пушек, импульс которых будет выжигать чипы и платы крылатых ракет и дронов Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО

По его словам, подобная технология была опробована еще в начале 1980-х.

«Тогда Израиль только начал применять беспилотники, в том числе против Сирии. (...) Наши военные специалисты смогли перехватить управление, один из таких беспилотников посадили, изучили, а потом просто разворачивали израильские беспилотники на израильские позиции. После этого Израиль перестал эти беспилотники применять», — рассказал Кнутов.

Мы возвращаемся к истокам того, что делалось еще 40 лет назад Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО

Ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что в России разработали изделие «Дафни», призывающее пилотов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаваться в плен. Он объяснил, что инструмент позволяет подменить изображение видеосигнала с боковой камеры FPV-дронов на картинку с надписью «149.200 вызывай Волгу и живи». Специальная частота применяется российскими военными для переговоров о добровольной сдаче противника в плен.

Кузякин добавил, что «Дафни» выходит на той же или очень близкой частоте, что и украинские беспилотники, и начинает самостоятельно транслировать изображение. «"Дафни" транслирует мерцающую картинку с огромной надписью "149.200 вызывай Волгу и живи", которую и видит FPV-пилот противника вместо изображения со своего дрона», — рассказал гендиректор ЦКБР.