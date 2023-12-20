Помощник госсекретаря США обсудил в Киеве с властями Украины экономическое восстановление

Джеймс О'Брайен встретился с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, министром обороны Рустемом Умеровым, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен обсудил в понедельник в Киеве с представителями украинских властей вопросы, касающиеся экономического восстановления. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, О'Брайен встретился в Киеве с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, министром обороны Рустемом Умеровым, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Они обсудили "подготовку к зиме, усилия по экономическому восстановлению". Кроме того, О'Брайен заверил украинскую сторону в "неизменной поддержке США".

В заявлении уточняется, что О'Брайен 19 декабря посетит Варшаву, где обсудит с должностными лицами укрепление двусторонних отношений и "дальнейшую поддержку Украины". Затем он отправится в Брюссель, где одной из тем консультаций станут "недавние решения о расширении ЕС".

Ранее саммит ЕС принял решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут начаться в марте 2024 года или позднее. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям для приема.