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РИА Новости

Источник рассказал о применении модернизированных "Панцирей-СМ" в зоне СВО

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Модернизированный ЗРПК "Панцирь-СМ"
Модернизированный ЗРПК "Панцирь-СМ".
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Российские войска в зоне спецоперации применяют модернизированные "Панцири-СМ"

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ применяют в зоне проведения специальной военной операции на Украине модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", они демонстрируют выросшую эффективность по отношению к базовой версии системы, сообщил РИА Новости информированный источник.

"В зоне СВО уже какое-то время применяются новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ", которые демонстрируют значительно возросшую боевую эффективность по отношению к базовой версии комплекса – "Панцирь-С". Главное преимущество новых машин – существенно большие дальности обнаружения, сопровождения и поражения целей. В том числе таких сложных, как мини-БПЛА, управляемые артиллерийские снаряды и скоростные баллистические цели", - рассказал собеседник агентства.

В начале января этого года другой источник РИА Новости сообщал, что российскую систему ПВО в зоне спецоперации на Украине усилят новейшими "Панцирь-СМ".

По открытым данным, "Панцирь-СМ" получил новую РЛС обнаружения целей с фазированной антенной решеткой с повышенными характеристиками по дальности обнаружения воздушных целей, помехозащищенности и разрешающей способности. Также "Панцирь" получил новую многофункциональную РЛС сопровождения целей и наведения ракет.

Новый комплекс видит малоразмерные цели на дальности до 75 километров, а при применении новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью дальность перехвата увеличивается до 40 километров — это в два раза больше чем у "Панцирь-С".

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Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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