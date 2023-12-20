Появилась памятка для российских бойцов по уничтожению американских Abrams

Военный корреспондент Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале памятку по уничтожению американских Abrams.

«Инструкция от Росгвардии по уничтожению американского "Абрамса"», — говорится в подписи к изображению в посте.

В памятке указаны слабые места американского танка: борта, корма, гусеницы.

Среди недостатков Abrams указаны большое потребление топлива, необходимость замены фильтров каждые 12 часов, сложность эвакуации экипажа, отсутствие автомата заряжания пушки.

Уточняется, что приборы наведения боевой машины можно уничтожить стрелковым оружием.

Известно, что США передали Украине 31 танк M1 Abrams, однако информации об участии машин в боевых действиях пока нет.

Российские эксперты считают, что украинцы не будут двигать танки на передовую, поскольку американцы опасаются, что машины будут быстро уничтожены. Это может сильно повлиять на престиж всего американского ВПК, уверен военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.