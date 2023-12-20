"Не верь в Запад". Украина поверила в миф, и теперь расплачивается (Parlamentní listy, Чехия)

PL: Украина поверила в Запад, и это будет стоить ей будущего

Когда Украина проиграет, СМИ постараются преподнести ее поражение как предательство Запада, пишет PL. Но это вовсе не так, ведь никакого единого Запада не существует, считает автор статьи. Украина повелась на эту иллюзию. Доверчивость будет стоить ей будущего.

Карел Шебеста

Пройдет не так много времени, когда в СМИ мейнстрима выйдет статья под заголовком вроде "Украина проигрывает по всем фронтам", и это будет не просто чье-то мнение. К сожалению, эта страна жестоко поплатится за урок, который нам преподали еще в 1938 году. Украина заплатит кровью, жизнями, страданиями, деньгами, но, главное, своим будущим.

Объявится толпа "толкователей". Некоторые из них уже активизировались и рыдают из-за того, что Украине дали не все, что ей пришло в голову в самом начале вооруженного конфликта, что Запад не дал ей возможности и не позволил победить. Одни будут сокрушаться по поводу того, что непредусмотрительный Запад совершил ту же ошибку, что и в Мюнхене, что он снова предал бедных восточных европейцев, которые так хотели прильнуть к нему. Другие же будут мудрствовать на тему того, что Украина сама виновата в своих злоключениях, потому что никогда нельзя было доверять Западу.

Но правы не будут ни те, ни другие. Пусть даже вторые будут ближе к правде. Урок, который предстоит усвоить Украине, да и всей Центральной Европе, урок, который мы должны были зарубить себе на носу еще в 1938 году, звучит не как завет "не верь Западу", а как "не верь в Запад".

"Запад" как единое пространство с единой идентичностью — это миф. Это миф для Восточной и Центральной Европы, то есть он существует, прежде всего, в тех регионах, которые Западом не считаются. Я, будучи журналистом, просматриваю многие зарубежные СМИ, читаю высказывания зарубежных политиков. Кроме того, я участвую в анонимном дискуссионном форуме, где встречаются и делятся мнениями люди с разных концов света, и я уже не говорю о других социальных сетях. Наблюдения за иностранными СМИ, политиками и рядовыми "диванными экспертами" привели меня к выводу о том, что на западе не существует никакого большого и всеобъемлющего "Запада". Нет никакой идеи, которая формировала бы, сплачивала и цементировала бы "западные" страны. На Западе в "Запад" не верят. Там не верят, что граждане государств, причисляемых к Западу, образуют нечто единое, что нужно оберегать. Еще меньше там верят в том, что частью Запада являются восточные страны Европы.

Идея Запада на "Западе" есть, но циркулирует она преимущественно в кругах интеллектуалов, людей, которые занимаются международной политикой и, что нередко, специализируются как раз на Восточной Европе, экспертов с "отягощенным анамнезом". Но поскольку остальная часть истеблишмента в эту идею не верит, и я уже не говорю о рядовых гражданах, эта иллюзия рушится под давлением реальности. Однако реальность дает знать о себе редко, поскольку никто не тратит свою энергию на то, чтобы опровергать идею, которая не вредит и, более того, даже приносит пользу.

Но здесь, на востоке (или в центре) Европы, мы верим в Запад. Тут укоренилась крепкая убежденность в том, что если в достаточной мере подражать западным странам, говорить то, что они говорят, делать то, что они делают (даже в мелочах), участвовать в их войнах, помогать тем, кому помогают они, и вообще лебезить перед ними и восхищаться, то однажды мы тоже станем членами Запада. Тогда нас будут считать равными, ценными и, главное, достойными защиты Запада от всего плохого.

Идею о Западе у нас разделяют как левые, так и правые. Правда, каждый из них видит его по-своему. Правые склонны фантазировать о мифическом Западе времен холодной войны, а левые тяготеют к реформам, которые в разных государствах к западу от нас уже проведены и подходят нам. Из всего этого получается уже наскучивший балаган, когда левых клеймят коммунистами, а они отвечают, что на Западе все их идеи давно распространены. При этом любую попытку затормозить "прогресс" провозглашают происками Востока, хотя этот "прогресс" в западных странах тоже видели не все. Это вечный спор, и никто с Запада его не рассудит, потому что никто не выступает от имени целого Запада. Кроме того, там вообще не беспокоятся о том, что у нас считается Западом. Граждан Запада не заботит, что о них думают на востоке. Правда, о гражданах восточно-европейских стран не сказать того же.

Идея о Западе успокоительная. Кто верит в Запад, тот может расслабиться и не думать о том, что ему самому придется заботиться о своем будущем, а значит, о защите самого себя. Неприятно думать о том, что нам бы следовало объединиться с теми, кто живет у нас по соседству, а значит, преследует похожие интересы, а не полагаться на государства пусть и более сильные, но далекие, чьи интересы с течением времени меняются. Я уже не говорю о том, что они меняются с продвижением войск и приходом разных лидеров. Кто верит в Запад, тот не думает о том, что там придется заняться подлинно внутренней и внешней политикой вместо политики жестов и сигналов.

Кто верит в Запад, тот может жить с блаженной уверенностью, что в 1938 году (и в 1948, и бог еще знает когда) Запад предал нас, так как им руководили слабые, глупые и непрозорливые политики. Кто верит в Запад, тому не нужно смиряться с мыслью, что мы, как простачки, поверили своим собственным сказкам, сами сели на лопату и сыграли роль жертвы для отсрочки. А ведь не мы одни так поступили. Польша сыграла ту же самую роль. А потом Франция. Весь прославленный "Запад" был серией предательств союзников, потому что никому не хотелось проливать кров за чужую землю. Вот и сейчас никто не хочет "тратить". Ни кровь, ни деньги. Особенно это трудно в демократии, когда политикам приходится учитывать мнение народа. Время от времени находится исключение, которое, однако, подтверждает правило. Но полагаться на исключение — безумие, а главное, как правило, биться готова та страна, которая больше чем союзника защищает собственные интересы. За них можно и пролить немного крови. Однако это желание должно исходить изнутри. Одна страна не убедит другую, что кровь поливать стоит.

На Украине тоже попались на эту удочку. Украинцы верили людям, которые наобещали им процветания, конец коррупции, демократию, свободу, защиту от России и бог еще знает что. Украинцы доверяли, но не проверяли. Они не спросили, будут ли те, кто обещает, выполнять свои обещания. Они не спросили, кто за ними стоит. Они не спросили, думают ли граждане тех стран, которыми руководят "краснобаи", точно так же, как их руководители и готовы ли они ради этих обещаний на жертвы. Украинцы не проверили, насколько реальны обещания и удалось ли достигнуть того, что было обещано Украине, на самом Западе.

Украинцы поверили, потому что это проще, чем добиваться процветания и всего обещанного собственными силами. Они уверовали в Запад, который их спасет, если они проявят достаточную лояльность, если будут лебезить и говорить то, что от них ожидают. Теперь же украинцы с ужасом понимают, что этого мало, что божество не всесильно, а ко всему прочему еще и ленится спасать свою паству. Это будет жестокий урок.

Кто убедил украинцев? Мы можем догадываться, но многие, конечно, вспомнят Викторию Нуланд. Свою роль, по-видимому, сыграл и Джо Байден еще на посту вице-президента, не говоря уже о Джордже Буше и его плане протащить Украину и Грузию в НАТО. Но не будем забывать, что "разносчики демократии" есть и у нас: Янда, Штетина, Петршичек, Липавский, Коларж. Это только те, чьи имена на слуху, а о многих из них мы даже не узнаем. Не узнаем мы и то, сколько таких наберется у наших соседей, которые тоже рьяно "помогали" Украине. Мы не должны забывать, какую роль они сыграли в гибели Украины.