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ИноСМИ

На Западе предложили Украине вариант "победы" над Россией (Financial Times, Великобритания)

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Государственный флаг Украины в Киеве
Государственный флаг Украины в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

FT: союзники предложили Украине заморозить конфликт и выдать это за победу

Ярые сторонники Киева предлагают заморозить конфликт и выдать это за победу над Россией, пишет FT. Украина испытывает дефицит как в боеприпасах, так и в дипломатической поддержке. Кроме того, отсутствие четкого плана действий на будущий год приведет к дальнейшему сокращению западной помощи, отмечается в статье.

Гидеон Рахман

Ключевая цель конфликта для Запада — отстоять независимость Украины.

Украина вступает в новый год без боеприпасов, денег и дипломатической поддержки. В основе этих острых проблем лежит один важный изъян: у Киева и его западных сторонников больше нет убедительного представления о победе. И если они так ничего и не придумают, то западная поддержка Украины пошатнется еще больше.

Нынешняя ситуация разительно отличается от оптимизма начала года. Тогда у Киева и его сторонников было четкое представление о том, как добиться победы. Весной и летом Украина перейдет в наступление, прорвет российские позиции и будет угрожать Крыму. “Голуби” надеялись, что это вынудит Москву начать мирные переговоры на приемлемых для Киева условиях. А “ястребы” даже поговаривали о том, чтобы перенести военные действия в Крым и ускорить падение Владимира Путина.

Однако контрнаступление провалилось — и ни “ястребы”, ни “голуби” так своего и не добились: ни одна из теорий победы так и не воплотилась в жизнь.

Перспективы на 2024 год еще мрачнее. ВСУ уже приходится нормировать боеприпасы. ЕС и США никак не согласуют новые пакеты военной помощи. Доселе западные лидеры обещали поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”. Но недавно президент Джо Байден изменил формулировку на более зловещую: “пока мы можем”.

Без новых средств положение Украины на поле боя грозит стремительно ухудшиться. Путин в Москве уже предрекает Киеву неминуемый крах без внешней поддержки.

Сейчас главное опасение заключается в том, что если 2023 год был годом украинского контрнаступления, то 2024-й станет годом перехода России из обороны в атаку. И в худшем сценарии, если западная помощь иссякнет, к лету Украина может оказаться в серьезной беде.

Несмотря ни на что, скорее всего, новый пакет западной помощи Украине все же согласуют. Этого хватит, чтобы сдержать силы Путина, если они перейдут в наступление. Но даже если в 2024 году боевые действия зайдут в тупик, время все равно может оказаться на стороне России. И Москва, и Киев осознали, насколько хрупка западная поддержка. <…>

Американское сопротивление дальнейшей помощи Украине диктуется, главным образом, внутриполитическими соображениями — в том числе грядущими в 2024 году президентскими выборами. Однако после провала контрнаступления воцарился и искренний скепсис насчет перспектив Украины. Если Киев и его сторонники действительно намерены выиграть “любой ценой”, то для начала им все же следует определиться с этой самой ценой.

Без убедительной теории победы давление на Киев с требованием начать переговоры будет лишь нарастать. Украинцы могли бы даже заключить ту или иную договоренность (вплоть до территориальных уступок), будь они по-настоящему убеждены, что Россия будет их придерживаться. Но украинские чиновники могут припомнить целый ряд соглашений, которые Путин заключил, но затем нарушил. Они считают, что любым перемирием Россия всего-навсего воспользуется для перевооружения.

Одной из альтернатив официальному соглашению между Москвой и Киевом может стать фактическая заморозка конфликта. В этом сценарии Украина займет преимущественно оборонительную позицию и попытается сдержать дальнейший натиск России. При этом боевые действия никогда не прекратятся полностью, но будут постепенно ослабевать.

Промежуточной ситуацией — где-то между заморозкой и формальным мирным договором — окажется перемирие. Обе стороны договорятся лишь о прекращении огня, не затрагивая при этом ни одного из основополагающих политических вопросов. Прообразом может послужить окончание Корейской войны и разделение полуострова на Север и Юг.

Южнокорейская модель таит в себе намек и на новую теорию украинской победы. Как только боевые действия в Корее прекратились, южнокорейцы сосредоточились на восстановлении своей экономики — и немало в этом преуспели.

Важно отметить, что Украина по-прежнему имеет доступ к Черному морю и контролирует Одесский порт. Кроме того, был дан зеленый свет на начало переговоров о вступлении в ЕС — в сочетании с расширенной финансовой и технической помощью позволит начать процесс восстановления экономики.

Даже самые ярые из западных сторонников Украины сейчас заговорили о том, что Киеву необходимо смириться с замороженным конфликтом и провозгласить победу. “Мы должны перевернуть страницу и подытожить, что Путин потерпел неудачу”, — заявил один бывший американский чиновник.

Украина пользуется беспрецедентной международной поддержкой и уважением. Страна заплатила ужасную цену в этом конфликте. Но стереть ее статус независимой нации — с гордой и самобытной культурой — никому не удастся. И ее победа ознаменует собой великий поворот истории.

Комментарии читателей:

Bcap87

А почему про украинские потери никогда и нигде ни слова, а? Украинцы, что, не гибнут? Или это неважно, потому что они расходный материал и пушечное мясо?

Похоже, мы до сих пор живем фантазиями, что стоит лишь подкинуть побольше денег, как проблема решится сама собой. А производство снарядов? И подготовленные и обученные силы, которые будут ими стрелять? У Украины мужчины призывного возраста вообще остались?

DUNJA

Что особенно расстраивает, так это что с самого начала было совершенно ясно, что Украине Россию никогда не победить. Не лучше ли было убедить Киеву быть посговорчивей с Россией, а не сулить ему членство в НАТО или ЕС и так далее? Вместо этого Украину ждет полное уничтожение. Лучшая молодежь бежали за границу, страна в руинах.

Очередная “победа” неоконсерваторов. Далее следует масштабная война на Ближнем Востоке вместо принуждения Израиля к компромиссу. Американская внешняя политика — это одна сплошная катастрофа.

Pyrrhonic

Гидеон Рахман сделал первый шаг прочь от своего привычного шапкозакидательства, но картину все равно нарисовал слишком радужную. Ситуация для Украины гораздо хуже, чем он описывает.

И это катастрофа для Украины, России и Европы. Даже для Америки паршиво. Разве что Китаю и Индии хорошо.

А нашим политикам следует хорошенько подумать о следующих шагах, потому что время отнюдь не на нашей стороне.

Miles Ahead

Возможна ли победа Украины? Если нет, то сколько еще людей должно погибнуть и сколько еще украинских городов будет уничтожено? Это настоящая дилемма и очень прискорбная участь.

Blue-footed booby

Эта статья лишний раз доказывает, насколько же некоторые авторы оторваны от реальности. У России нет причин вести переговоры. Единственный вариант — это безоговорочная капитуляция за подписью юмориста. Время покажет.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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