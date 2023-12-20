Разрабатывающая системы ПРО компания "Комета" вошла в 12-й пакет санкций ЕС

Эксперты ЕС считают, что АО "Комета" является организацией, "оказывающей материальную поддержку" правительству РФ, и несет ответственность "за дестабилизацию положения на Украине"

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Российская военно-промышленная компания "Комета" включена в число организаций, против которых введены ограничительные меры в соответствии с 12-м пакетом санкций Евросоюза. Их список опубликован в "Официальном журнале ЕС".

В нем отмечается, что полное название этой компании, расположенной в Москве, - АО "Корпорация космических систем специального назначения "Комета". Она охарактеризована как ведущая компания российского ВПК, разрабатывающая системы вооружений, а также управления космической информацией и разведки. В их числе - система противоракетной обороны "Купол", реактивное вооружение, ракетные комплексы.

Эксперты ЕС считают, что АО "Комета" является организацией, "оказывающей материальную поддержку" правительству РФ, и несет ответственность "за дестабилизацию положения на Украине".