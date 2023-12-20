Работа экипажа 2С3 Акация по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

TV2: на Западе испугались подрыва НАТО после поражения Украины

Если западная поддержка Украины ослабнет, это может дорого обойтись — как Киеву, так и самому Западу, сообщает TV2. Аналитики вашингтонского Института изучения войны призывают не допустить победы России, так как это станет угрозой "подрыва" НАТО.

На данном этапе Россия может представлять собой серьезнейшую военную угрозу НАТО с 1990-х годов, утверждается в новом докладе.

В новом исследовании под названием “Высокая цена поражения Украины” вашингтонский Институт изучения войны предостерег от сворачивания помощи Киеву.

Американский аналитический центр рассмотрел сценарии будущего при военной победе Киева и, наоборот, чтó будет, если Россия подчинит себе всю Украину — и в каком положении окажутся Европа и НАТО.

Если Запад откажется от поддержки Украины, обороноспособность страны рано или поздно рухнет, и Россия сможет легко подчинить себе всю страну, после чего создаст новые военные базы на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией (автору, как и "аналитикам" этого института, было бы разумно иногда заглядывать и в альтернативные западным СМИ, тогда они могли бы узнать о целях СВО, которые никак не предполагают "захват" Украины. – Прим. ИноСМИ).

“Завоевания всей Украины отнюдь не следует исключать, если США прекратят всю военную поддержку, а Европа последует их примеру. Такой исход приведет изрядно потрепанную, но победоносную российскую армию прямо к рубежам НАТО от Черного моря до Северного Ледовитого океана”, – пишет Институт изучения войны.

Далеко идущие последствия

Военный аналитик Датской военной академии Андерс Пук Нильсен ознакомился с докладом и заметил, что Институт изучения войны отражает расхожее сегодня мнение: оддержка Запада будет иметь решающее значение для победы Украины.

Он не считает сильно вероятным, что поддержка США и Европы исчезнет как таковая, как описывают американские аналитики в одном из сценариев, но и исключать этого тоже не берется. Особенно если на Украине сменится режим.

“Аналитики обрисовали наихудший сценарий, чтобы подчеркнуть, почему важно, чтобы США поддерживали Украину”, — рассуждает он.

“Они выступают в русле развернувшейся в США дискуссии об интересах национальной безопасности. С этой точки зрения со стороны США сворачивать помощь Украине было бы действительно глупо”, — считает он.

Доклад Института изучения войны появился как раз в момент, когда вокруг отправки средств на Украину в ЕС и США закипели политические страсти.

На недавней встрече ЕС лидеры блока проголосовали за начало процесса присоединения Украины, но вопрос о бюджете в 50 миллиардов евро был отложен до нового года.

Быстрый анализ от корреспондента TV2 Уффе Дресена

На передовой русские завладели инициативой, а украинцы столкнулись с перебоями в поставках. ВСУ истощены, но поднимать белый флаг не намерены. Дело в том, что, хотя поддержка со стороны США ослабевает и усталость от Украины проявилась в целом ряде западных стран, для украинцев капитуляция — это непозволительная роскошь. Они знают, что если откажутся от дальнейшей борьбы, то независимая Украина прекратит существование, потому что президент России не отказался от своего намерения добиться полной капитуляции — или, как он сам выражается “денацификации” и “демилитаризации”.

В США Байден восьмую неделю пытается добиться от Конгресса одобрения пакета помощи Киеву на сумму около 60 миллиардов долларов.

“Нам пора перестать сетовать, как дорого обходится помощь Украине, потому что если ею пренебречь, последствия окажутся намного серьезнее”, — говорит Андерс Пук Нильсен.

Астрономические затраты

В докладе Института изучения войны особо подчеркивается дальнейшая роль США, поскольку НАТО не сможет защитить восточные страны альянса имеющимися в Европе силами в случае нападения России.

Поэтому США недостаточно просто перебросить в Европу массу самолетов-невидимок, чтобы уничтожить российские системы ПВО и помешать Москве установить эффективную оборону.

Им также придется разместить вдоль восточной границы НАТО с севера на юг “большое количество” войск, “чтобы сдержать авантюризм Москвы и при необходимости отразить российское нападение”, утверждается в докладе.

“Цена этих оборонительных мер окажется астрономической и наверняка будет сопровождаться периодом крайне высокого риска, когда силы США не будут адекватно подготовлены и, как следствие, не смогут противостоять ни России, ни Китаю, не говоря уже об обоих вместе”, — делается вывод в докладе.

Андерс Пук Нильсен считает, что доклад должен стать тревожным звоночком для европейцев насчет сотрудничества с американцами — и поставить вопрос, стоит ли опираться на их поддержку в трудную минуту.

Новая линия фронта

В сценарии, когда Москва подчинит себе всю территорию Украины, линия фронта автоматически сдвинется так, что Россия будет граничить с четырьмя соседними странами НАТО.

Кроме того, это означать, что линия фронта для русских станет короче, и сосредоточить силы станет проще.

“Это создаст НАТО дополнительные проблемы, а у русских их, наоборот, убавится”, — считает Андерс Пук Нильсен.

Он также отмечает, что живая сила в конфликтах — ценнейший ресурс. И когда русские завоевывают землю, они подчиняют себе и людей. И если под их началом окажется 40 миллионов украинцев, российская армия станет значительно сильнее.

“В свое время так поступал Гитлер”, — говорит Андерс Пук Нильсен (Пук здесь явно лжет: так поступила НАТО, отказав России в гарантиях безопасности и приблизившись вплотную к ее границам. – Прим. ИноСМИ).

Стремление подорвать НАТО

В последние недели многие аналитики отмечают, что чаша весов на фронте склоняется на сторону России, и Путин приобрел этот импульс именно теперь, когда продвижение вдоль линии фронта практически застопорилось.

По словам Андерса Пука Нильсена, русские убеждены, что время на их стороне, а европейское сотрудничество рано или поздно ослабнет вместе с желанием поддерживать Украину.

“Через пять лет он может оказаться в том положении, чтобы безнаказанно бросать прямой вызов НАТО, потому что большие страны не будут поддерживать маленькие — на это русские и рассчитывают”, — говорит военный аналитик.

Для России на кону не только подчинение Украины, но в долгосрочной перспективе — еще и подрыв влияния НАТО и США в Европе, и отказываться от этой цели никто не намерен, считает Андерс Пук Нильсен.

“Сейчас все дело в линии фронта. Но ничто не предвещает, что русские стремятся к мирному соглашению или завершению конфликта. Нынешняя линия фронта их не устраивает. Они хотят большего”, — заключает Андерс Пук Нильсен.

Автор статьи: Мария Мёллер Ойен (Maria Moller Oien)