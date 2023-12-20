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Интерфакс-АВН

США получают в пользование четыре авиабазы и одну военно-морскую базу в Финляндии

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Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

Хельсинки. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - В рамках подписанного в понедельник двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между США и Финляндией Пентагон получил доступ к четырем финским авиабазам, одной военно-морской базе, а также ряду других военных объектов, следует из документа.

Подписанное министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом и государственным секретарем США Энтони Блинкеном соглашение, которое еще должно быть одобрено финским парламентом, предусматривает разрешение на использование Пентагоном 15 финских баз, объектов и сладов, в том числе для размещения американских войск, вооружений и военной техники.

Согласно соглашению, американские военные смогут использовать четыре авиабазы (в городе Куопио, расположенном в 158 км от границы с российской Карелией), заполярном Рованиеми, Тампере (на юго-западе страны) и Йювяскюля (расположенном в 202 км от Ленинградской области), военно-морскую базу в Упинниеми (на Финском заливе к западу от Хельсинки).

Американские военные также смогут пользоваться базой погранслужбы в заполярном Ивало, расположенной в 39 км от Мурманской области, складами в Паркано, Роваярви, Скиннарвик, Таммела на юго-западе Финляндии, Тервола на севере страны и Вейтсилуото на северном побережье Ботнического залива. Еще в распоряжении Пентагона буду находиться три финских военных полигона.

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Страны
США
Финляндия
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