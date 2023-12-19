США сообщили, что направят в декабре пакет военной помощи Украине

После этого средства закончатся, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты направят в декабре еще один пакет военной помощи Киеву, после чего средства закончатся. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы по-прежнему планируем передать Украине дополнительный пакет [военной] помощи позже в этом месяце", - сказал он. По словам Кирби, после этого США исчерпают возможности по предоставлению помощи Киеву, так что для дальнейшей поддержки Украины потребуется одобрение со стороны Конгресса США. "Нам нужно, чтобы Конгресс действовал без промедления", - подчеркнул представитель Белого дома.