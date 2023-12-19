Военкор: В Минобороны поручили провести значительное штатное усиление боевого фактора БПЛА и повысить потенциал РЭБ и РЭР

Военкор Александр Сладков в ТГ-канале сообщил, что в Минобороны России происходят преобразования, связанные со значительным штатным усилением беспилотного боевого фактора и повышением потенциала применения систем РЭБ и РЭР.

Как отмечает А.Сладков, это в первую очередь означает, что происходит устранение "каменной преграды на пути к развитию российской армии". Результат не заставит себя ждать, и он несомненно окажет значительное положительное влияние на ситуацию на фронте.

Вместе с этим Сладков все же полагает, что ситуация с дронами в российской армии все еще далека от совершенства. Однако, тяжелый этап мрачного дефицита беспилотников и артиллерийских боеприпасов в настоящее время остался позади.

На этом фоне сообщается, что командование украинской армии планирует развернуть часть имеющихся в распоряжении ВСУ оснащенных комплексами "Мандат-Б1Э" групп радиоэлектронного подавления в приграничных районах Харьковской, Сумской и Черниговской областей, чтобы противодействовать российской гуманитарной радиочастоте "Волга".

Отмечается, что украинскому командованию пересмотреть свое изначально скептическое отношение к эффективности гуманитарного проекта ВС РФ "Волга", в рамках которого военнослужащим ВСУ предоставляется возможность в максимально безопасных условиях добровольно сдаться в плен, коренным образом пришлось после того, как в плен российской армии сдался личный состав украинской пограничной заставы на границе с Курской областью.