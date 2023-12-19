Войти
ТАСС

Путин заявил о практике брони от призыва выпускников по спискам предприятий ОПК

644
0
0
Инженерный старт
Студенты проекта "Инженерный старт" проходят производственную практику в ОДК-Кузнецов.
Источник изображения: Пресс-служба ОДК

По словам президента, призываемыми в армию являются 20% выпускников

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал о практике брони выпускников от призыва по спискам профессий для ОПК.

"Даже по этим 20%, [призываемым в армию], существуют определенные правила, которые заключаются в том, что министерство промышленности совместно с предприятиями ОПК составляют списки по определенным профессиям и специальностям, для которых делаются исключения при призыве на срочную военную службу", - сказал президент на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

"В принципе, такая практика имеет место быть. Ежегодно, может быть даже пару раз в году Министерство промышленности составляет списки в контакте с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Они ко мне обращались, сами директора предприятий, просили об организации такой практики. Она есть", - добавил президент, подчеркнув, что соответствующие решения приняты, хотя можно еще посмотреть, как это функционирует. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
25.12.2019
Все бригады Сухопутных войск России перевооружены на комплексы "Искандер"
19.12.2018
Учения стратегических ядерных сил России "Гром" пройдут в 2019 году
17.10.2016
Спецстрой попал под контрольную проверку
24.03.2014
Во Владивостоке Игоря Сечина призвали поднимать судостроение и судоремонт
26.12.2012
Десятый заместитель Шойгу
13.09.2011
Два миллиарда долларов на танки
20.11.2006
ФСБ отступила
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:54
  • 2
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:41
  • 180
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 19.12 15:28
  • 57550
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества
  • 19.12 15:24
  • 1
Военкор: В Минобороны поручили провести значительное штатное усиление боевого фактора БПЛА и повысить потенциал РЭБ и РЭР
  • 19.12 11:52
  • 2
В Ижевске задержали украинского агента, готовившего теракт
  • 19.12 11:46
  • 1
"Ракетная сколопендра": "Ростех" показал новых монстров
  • 19.12 11:06
  • 0
Беларуси и России ожидать резких перемен к лучшему после выборов в Польше не стоит. Но есть нюансы…
  • 19.12 04:04
  • 327
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.12 21:43
  • 1
На Херсонском направлении ВС РФ успешно применяют против украинских формирований новые установки «Деривация-ПВО»
  • 18.12 16:55
  • 1
Мнение из Франции: наше оружие, идущее в Армению, еще выстрелит в Россию (AgoraVox, Франция)
  • 18.12 16:45
  • 1
Управляющим директором Ростеха по станкостроению стал Семен Якубов
  • 18.12 16:29
  • 0
Канада планирует разместить в Латвии вертолеты, усилить ПВО и развивать военную инфраструктуру