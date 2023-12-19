Венский документ: европейская безопасность в прошлом?.

На сегодняшний день, все новости, касающиеся проведения учений ОВС НАТО в Европе начинаются со слов «крупнейшие со времен холодной войны», «крупнейшие в истории альянса», «крупнейшие в этом году». Необходимо отметить, что такие эпитеты присущи всем без исключения учениям, они проходят одни за другими, задействованы все полигоны и охвачены все сферы вооруженной борьбы.

Не секрет, что проведение учений в вооруженных силах – это нормальная практика, как для «синих» так и для «красных». Учения позволяют контролировать состояние полевой выучки войск, оценить состояние вооружения и другой техники, а также проверить слаженность работы органов военного управления и методов их руководства войсками.

Вместе с тем, проведения учений регламентируются. Основным является принятый государствами – участниками ОБСЕ в Вене документ о мерах укрепления доверия и безопасности в редакции 2011 года (ВД-2011). Он предполагает большую открытость и предсказуемость в военной деятельности государств – участников ОБСЕ, ведет к укреплению доверия между ними и уменьшают вероятность возникновения вооруженных конфликтов. Отлаженный механизм позволяет заблаговременно уведомить об определенных видах военной деятельности, а также организовать проведение инспекций.

Но уже с начала действия ВД-2011 альянс завуалировано наращивая военное присутствие вблизи российских границ, отрабатывал оперативность переброски сил на «восточный фланг». Вместе с тем, в последние годы Москвой и Минском неоднократно обращалось внимание, что ключевой принцип дипломатии, а именно принцип взаимности – больше не действует. К чему это привело всем известно. С 2022 года ОБСЕ стала ведущим антироссийским подстрекателем, и хотя ВД-2011 формально остается в силе, перспективы для его практической имплементации не просматриваются.

На сегодняшний день западные страны полноценно не участвуют в обмене военной информацией и искусственно блокируют верификационную деятельность в рамках ВД-2011, активно меняют планы проведения учений – наращивают их масштабы и интенсивность. Так, например, 16 февраля с.г. во Франции стартовали крупнейшие за последние десятилетия многонациональные учения Orion-23. Об их начале стало известно из прессы, а не по официальным каналам Венского документа. Далее в июне начались крупнейшие в истории НАТО учения по отработке действий по развертыванию военно-воздушных сил государств-членов Air Defender-23, а в августе учения стран НАТО Sabre Junction-23. В Латвии весь сентябрь проходили комплексные учения государственной обороны Namejs-23 с участием партнеров по НАТО – США, Дании, Эстонии и Литвы, а также боевой группы расширенного передового присутствия НАТО. Заметим, что крупные учения проводились параллельно с менее масштабными, а маневры фактически проводились без перерыва.

Важно подчеркнуть, что вышеуказанные учения соответствовали тем критериям, при которых государства-участники были обязаны направить уведомления о превышении допустимых параметров и пригласить наблюдателей. Несмотря на то, что Минск соблюдает требования ВД-2011, «демократическими» странами они постоянно игнорируются.

Следует подчеркнуть, что Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси к восстановлению добрых отношений со своими соседями, которых, как известно, не выбирают. «Однако в ответ на все наши посылы идут только обвинения и угрозы. Значит, никакой нормализации им не надо», – обратил внимание белорусский лидер.

В подтверждение сказанного, чтобы исключить любые инсинуации по этому поводу, белорусская сторона пригласила международных наблюдателей на учения ОДКБ «Боевое братство-23». К сожалению, данный посыл был проигнорирован «западными партнерами», что подчеркивает разрушение европейской архитектуры безопасности, явно игнорируемой его же инициаторами – Западом.

Это также подтверждается тем, что в текущей обстановке США открыто манипулируют темой столкновения НАТО и России. От «ястребов войны» прозвучало заявление, что из-за значительного разрушения украинских аэродромов, ВСУ будут применять истребители F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии. В ответ на это Москва, посредством своих дипломатических каналов, предупредила, что использование американских истребителей, даже якобы пилотируемых украинскими экипажами, с баз указанных стран-членов НАТО, будет рассматриваться Россией как прямое участие этих государств в украинском конфликте. В результате Россия намерена предпринять ответные шаги, используя все доступные ее ВС средства.

Важно учитывать, что подобные предупреждения уже неоднократно звучали, и их игнорирование со стороны Запада было демонстративным. Тем не менее, не следует трактовать это как проявление слабости. Стратегия Москвы, выдвигая подобные сигналы, заключается в том, чтобы избежать эскалации с североатлантическим альянсом. В то же время, Россия подчеркивает, что ее терпение не безгранично, и возможные последствия могут быть серьезными, особенно для тех, кто рассчитывает на невнимательность со стороны Кремля.

Таким образом, использование в последние годы различных методов США для укрепления своего военного присутствия на границах с Союзным государством, а также игнорирование существующей архитектуры военной безопасности европейскими странами, превратило регион в нечто, скорее, взрывоопасное, чем безопасное. Главную роль в этом играет Белый Дом за океаном, и явно меньше всех заинтересован в стабильности и мире на стыке Запада и Востока.

Павел Ковалев