НАТО намерено в след за Балтийским сковать и Северный флот.

18 декабря министр обороны Суоми Антти Хяккянен подпишет оборонное соглашение между Финляндией и США. Этот документ, помимо разрешения на присутствие американских войск на финской территории, также предусматривает использование военной инфраструктуры Финляндии для нужд США, включая 15 военных объектов страны. Кроме того, соглашение подразумевает развертывание американских войск в Финляндии в случае «опасности» конфликта с Россией.

Хяккянен «не исключает» и возможности размещения на финской территории ядерного оружия США, предвидя снятие ограничений, установленных финским законодательством. Поэтому нельзя исключать, что в скором времени Финляндия сможет переплюнуть, хоть и не на много, временные показатели Польши в решении вопроса размещения американского ТЯО.

Так, авиабаза ВВС в Лапландии, вблизи города Рованиеми, станет одним из ключевых объектов соглашения. Именно он в случае конфликта с Россией возьмет на себя роль оперативного центра сил НАТО. Хельсинки уже взяли курс на ее модернизацию с целью подготовки к размещению 64 многоцелевых истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Срок готовности – 2026 год.

В свою очередь, военная логистика будет опираться на железнодорожную ветку, связывающую портовый город Торнио, граничащий со Швецией, и Кемиярви – город в часе езды от российской границы и в семи часах пути от Мурманска, где, стоит главная база Северного флота РФ.

Есть и другие не менее интересные военные объекты Суоми, указанные в оборонном соглашении. В их число входят три крупные авиабазы, морской порт и железнодорожная ветка на севере страны. Кроме того, США намерены задействовать хранилища для складирования военной техники, расположенные исключительно вдоль маршрутов, ведущих к российской границе.

Более того, авиабаза ВВС «Карелия», расположенная вблизи города Сийлинъярви и аэропорта «Куопио» уже способна принимать американские F-35, что неоднократно демонстрировалось в рамках проведения международных учений НАТО.

На очередной авиабазе ВВС «Сатакунта» в Пирккале размещается летная эскадрилья поддержки, центр управления воздушными операциями (ЦУВО), эскадрилья технического обеспечения.

Учебный центр ВВС в гарнизоне «Ювяскюля» представляет собой военное учебное заведение, на базе которого американцы будут повышать квалификацию финских пилотов. Также этот центр может быть задействован для выработки планов использования ВС Финляндии в решении стратегических задач США.

Очередные объекты – гарнизон «Векаранъярви», «карельская» егерская бригада и полигон «Пахкаярви». Так, в состав «карельской» бригады входят: Кюмский егерский батальон, Карельский артиллерийский полк, Салпаусселькя зенитная батарея, Кюмский пехотный батальон, Восточно-финляндский батальон связи и «карельский» батальон тылового обеспечения.

Следующий, полигон «Роваярви», представляет собой крупнейший военный объект с самым большим стрельбищем в Европе. Его площадь составляет 1200 кв. км, а местность хорошо подходит для проведения крупных военных учений. Рядом с «Роваярви» находится ж/д станция погрузки «Миси» и склады боеприпасов.

Район гарнизона «Нийнисало» и полигон «Похьянкангас-Хямеэнканка» известны учениями «Эрроу», с постоянным участием американцев.

Самый северный гарнизон Суоми способен будет принять огромное число заокеанских «гостей». Для этого финны проводят ремонтные работы казарменного фонда пограничной службы в Ивало.

На юге Финляндии расположен гарнизон «Раасепори» и местный полигон «Синдален», находящийся в Ханко. С начала 2021 года там созданы полевые пункты дозаправки, площадки для посадки вертолетов и другие тыловые объекты. Этот полигон также является ключевым местом подготовки военно-морского флота Финляндии.

Среди других морских объектов указаны военно-морская база «Упинниеми» и гарнизон в «Киркконумми», включая территорию «Руссаре».

Помимо прочего, в соглашении указаны складские помещения в населенных пунктах Паркано, Скиннарвике, Таммеле, Терволе и Вейцилоото.

Хотя официальная цель финско-американского соглашения звучит как укрепление восточного фланга НАТО, настоящей мишенью, на фоне тотальной милитаризации Польши и стран Балтии, а также попыток создания морской блокады Калининградской области РФ, является размещение вблизи российских границ разведывательно-ударного комплекса США, а в перспективе и ядерного оружия. Все эти меры Пентагон предпринимает для получения возможности сковывания Северного флота России и дальней стратегической авиации ВКС России в случае развязывания вооруженного конфликта между двумя ядерными державами.

Николай Крылов