Канада в 2024 году планирует разместить в Латвии вертолеты, а также закупить для своего контингента мобильные противотанковые комплексы, системы ПВО малой дальности. Об этом сообщил 15 декабря министр обороны Канады Билл Блэр в ходе встречи с главой оборонного ведомства Латвии Андрисом Спрудсом.

Так, с лета 2024 года в Латвию будут переброшены четыре многоцелевых вертолета Bell CH-146 Griffon, а также на ротационной основе будут размещаться вертолеты Boeing CH-47 Chinook, что увеличит военные возможности Канады на восточном фланге НАТО.

Переносные противотанковой комплексы для канадских сил в Латвии будут закуплены за 32 миллиона долларов в срочном порядке, и первые системы будут поставлены уже в середине 2024 года.

Аналогичным образом, канадскому контингенту в Латвии будут поставлены системы ПВО малой дальности, а также впервые будут развернуты системы противодействия дронам. Канадские военные и гражданские специалисты по кибербезопасности также будут направлены в Латвию, для обеспечения защититы критически важной национальной инфраструктуры.

Министр обороны Канады Б.Блэр на пресс-конференции подтвердил стремление усилить военное присутствие в Латвии. К 2026 году там могут быть постоянно дислоцированы 2200 солдат. Кроме того, Канада планирует инвестировать 15 миллионов долларов в развитие военной инфраструктуры на военной базе Адажи, втом числе в строительство защищенных хранилищ для тяжелой техники.

Ранее Латвия и Канада согласовали наращивание боевой группы расширенного присутствия НАТО под руководством Канады с батальонного до бригадного уровня. Планируется, что полную боевую готовность бригада достигнет к 2026 году.

Расширение присутствия канадских военнослужащих на территории соседнего с Беларусью государства это еще один шаг на пути эскалации ситуации в регионе. Такие шаги стран НАТО следующие один за другим, и в итоге могут привести к прямому военному столкновению.

Николай Астровский