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ТАСС

В Новосибирске начали проектирование и сборку спутников "Грифон"

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Новосибирский государственный университет (НГУ)
Новосибирский государственный университет (НГУ).
Источник изображения: rdb-rt.ru

Предполагается, что группировка будет включать 136 космических аппаратов на базе платформы формата CubeSat

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Аппараты для группировки спутников "Грифон" начали проектировать и собирать специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ). Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС руководитель отдела аэрокосмических исследований НГУ Виталий Прокопьев.

"Проект "Грифон" также входит в федеральный проект "Сфера", инициированный Роскосмосом. Здесь роль Новосибирского государственного университета в том, что мы являемся головным исполнителем, то есть мы под себя собираем кооперацию, и за нами стоит роль организатора всей этой космической миссии. Проектировка космического аппарата за нами, сборка, испытание - за нами, и пилотное функционирование первых четырех экспериментальных космических аппаратов тоже за нами", - сказал Прокопьев.

"Грифон" - проект системы глобального мониторинга Земли. Предполагается, что группировка будет включать 136 космических аппаратов на базе платформы формата CubeSat. Система позволит получать данные каждые 30 часов с территории России и не реже 38 часов по всему миру. Она также будет анализировать данные, чтобы выявлять изменения природных явлений и техногенных процессов, регулировать транспортные потоки и осуществлять мониторинг добычи полезных ископаемых.

Развертывание группировки "Грифон" запланировано на 2024-2026 годы. В октябре в Роскосмосе также сообщили ТАСС, что проект будет включен в федеральную программу создания многоспутниковой группировки "Сфера". 

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